Цена нефти в целом сохраняет потенциал роста выше $95/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent в целом сохраняют потенциал роста выше $95 за баррель, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Поддержку нефтяным котировкам оказывают очередные заявления представителей ОПЕК, указывающие на перспективы дефицита на нефтяном рынке, а также рост градуса геополитического напряжения. А официальные данные по запасам в США не способствуют позитиву на нефтяном рынке. Так, они свидетельствовали о росте запасов нефти за неделю на 1,12 млн баррелей, в то время как прогнозировалось их снижение на 1,57 млн баррелей. Тем не менее негатив от данных сдерживается снижением запасов нефтепродуктов за неделю, - отмечают эксперты банка. - В ближайшие дни по мере поступления новых геополитических новостей и развития ситуации с иранскими санкциями фьючерсы на нефть марки Brent могут продолжить показывать высокие уровни волатильности, но в целом у них остается потенциал к росту выше $95/баррель".

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