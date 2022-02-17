"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Engie с прогнозной ценой на уровне 15,1 евро за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Французский электроэнергетический оператор Engie во вторник отчитался по результатам второго полугодия и всего 2021 года. Мы оцениваем результаты компании в позитивном ключе и считаем, что флагманские проекты Engie в области ВИЭ, а также высокая по европейским меркам дивидендная доходность отражают привлекательность вложений в акции эмитента. Сохраняем рекомендацию "покупать" для бумаг Engie с целевой ценой 15,1 евро", - указывает аналитик Александр Ковалев.

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