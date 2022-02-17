"Атон" подтверждает рейтинг бумаг TCS Group на уровне "выше рынка", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"TCS Group объявила о возвращении на российский рынок ипотечного кредитования, но уже в качестве самостоятельного кредитора, а не агента конкурирующих банков, как это было в 2015-2019гг. На старте группа запустила относительно низкомаржинальное рефинансирование ипотеки на готовое жилье - предложение уже доступно 500 000 клиентов группы через мобильное приложение. Запуск ипотеки должен позволить Тинькофф сохранить высокие темпы роста кредитного портфеля (среднегодовой темп роста которого в 2022-2026гг прогнозируется в +23%)", - пишут аналитики инвесткомпании.

Исходя из доли рынка в 3-5%, TCS Group может сформировать ипотечный портфель объемом 450-600 млрд руб. в течение следующих пяти лет (текущий кредитный портфель составляет 630 млрд руб.) с существенно более низкой стоимостью риска ипотеки на уровне 0,25%, отмечается в комментарии. Кроме того, за счет снижения стоимости фондирования для банка Тинькофф имеет возможность предложить своим клиентам конкурентоспособные процентные ставки.

"Мы считаем новость позитивной для банка и подтверждаем рейтинг "выше рынка" по бумаге, которая в настоящее время торгуется с мультипликаторами P/E 2022П 14,5x и P/BV 2022П 4,4x, что соответствует дисконту в 30-40% к мировым аналогам", - резюмируют эксперты "Атона".

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