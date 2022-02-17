Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций НОВАТЭКа

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "НОВАТЭКа", сообщается в обзоре.

"Опубликованные результаты "НОВАТЭКа" за 4К21 нам представляются в целом нейтральными с точки зрения динамики котировок акций компании. Чистая прибыль эмитента в умеренной степени превзошла прогнозы, но размер FCF остался неизменным, несмотря на благоприятную ценовую конъюнктуру на сырьевых рынках в 4К21. Дивиденды за 2П21 оцениваются в 42,3 руб. на акцию (доходность - 2,6%), а за 2021 год в целом - в 70 руб. (4,3%). За 2022 год размер дивидендов может превысить 100 руб. на акцию (дивидендная доходность - выше 6%). Прошлый год оказался весьма успешным для "НОВАТЭКа": сумма FCF достигла 228 млрд руб. против отрицательного значения в 33 млрд руб. годом ранее. По акциям эмитента мы сохраняем рейтинг "покупать", - указывают аналитики банка Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

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