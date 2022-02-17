ПСБ рекомендует покупать акции НОВАТЭКа с прогнозной ценой 2290 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "НОВАТЭКа" с прогнозной ценой на уровне 2290 рублей за штуку, сообщается в оборе.

"Компания "НОВАТЭК" представила сильные финансовые результаты, что обусловлено в основном с ростом мировых цен на углеводороды, а также запуском газоконденсатных залежей на месторождениях Северо-Русского блока. Исходя из годового финансового результата, дивиденды по итогам 2021 года могут составить 69,38 руб./акция, с учетом выплаченных за первое полугодие дивидендов в 27,67 руб./акция финальный дивиденд может составить 41,7 руб./акция, - отмечают в ПСБ. - "НОВАТЭК" остается впечатляющей "историей роста", а также обладает одной из самых низких себестоимостей в мире по добыче и сжижению газа. Рекомендуем покупать акции эмитента с целевой ценой 2290 руб./акция".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.