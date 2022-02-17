Доходности ОФЗ могут вырасти в четверг на 5-15 б.п. - ПСБ

Доходности рублевых гособлигаций могут вырасти на торгах в четверг на 5-15 б.п., сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утром четверга рубль и российские активы вновь находятся под давлением продавцов из-за роста геополитических рисков на фоне сообщений об обстреле территории ЛНР и ДНР. Вышедшие в среду данные по инфляции в РФ за последнюю неделю на уровне 8,75% годовых мы оцениваем нейтрально. С учетом складывающегося новостного фона доходности ОФЗ могут вырасти в четверг на 5-15 б.п." - отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

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