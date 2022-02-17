"Финам" повысил прогнозную цену ADR TotalEnergies до $62,8

"Финам" повысил прогнозную стоимость ADR TotalEnergies с $47,5 до $62,8 за штуку преимущественно в связи с ростом цен на нефть и газ, который транслируется в улучшение финансовых результатов эмитента, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была сохранена экспертами.

Кроме того, аналитики рекомендовали "держать" акции TotalEnergies с прогнозной ценой на уровне 58,1 евро за штуку.

"TotalEnergies сочетает в себе неплохой уровень выплат акционерам (8,1% суммарной прогнозной доходности дивидендов и buyback в 2022 году) и достаточно амбициозную программу развития в сфере ВИЭ и производства СПГ. Однако в последние месяцы акции TotalEnergies выглядели лучше и рынка, и сектора, что преимущественно связано с аномально высокими ценами на газ и СПГ в мире. Полагаем, что для дальнейшей опережающей динамики акций эмитента необходимо сохранение текущих цен на газ и нефть, чего мы пока не ожидаем. На этом фоне мы нейтрально настроены по отношению к акциям французского нефтяника и рекомендуем покупать их в случае коррекций", - пишет аналитик инвесткомпании Сергей Кауфман.

TotalEnergies - один из крупнейших нефтегазовых мейджоров в Европе. Компания занимается добычей и переработкой нефти и газа, производством СПГ, а также активно развивает направление ВИЭ. Российскому инвестору TotalEnergies больше всего известен в качестве владельца доли в "НОВАТЭКе" и в его крупнейших проектах в сфере СПГ.

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