Возможно закрепление рубля выше 76 руб./$1 на торгах в четверг - ПСБ

Возможно закрепление курса рубля по отношению к доллару выше уровня в 76 руб./$1 на торгах в четверг, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Утром четверга формируется негативный фон для рубля: фьючерсы на нефть Brent, как и на индексы США, находятся под давлением. При этом очередной поток неблагоприятных геополитических новостей может отразиться на росте российских CDS, а соответственно, ослаблении рубля. Отметим, что в утреннюю сессию рубль смотрится слабее других торгующихся валют ЕМ. Ожидаем, что в четверг пара доллар/рубль может закрепиться выше 76 руб./$1 на фоне геополитической неопределенности, однако данная динамика скорее будет носить локальный характер", - отмечает эксперт банка в комментарии.

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