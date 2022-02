Brent - $93,65 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики. Фондовые рынки стран АТР меняются разнонаправленно в ходе торгов в четверг. Цены на нефть опускаются в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду, не продемонстрировав единой динамики. Трейдеры анализируют протокол январского заседания ФРС.

Федрезерв готов рассмотреть возможность более существенного подъема ставки в этом году наравне с другими мерами ужесточения кредитно-денежной политики (ДКП), если инфляция останется на высоком уровне, следует из опубликованного в среду вечером протокола.

Хотя члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) продолжают ожидать, что инфляция будет замедляться в течение года на фоне ужесточения ДКП, многие также полагают, что более агрессивные меры окажутся необходимыми, если ситуация обернется противоположным образом.

"Большинство участников отметило, что, если инфляция не начнет замедляться как ожидается, для FOMC станет целесообразным перейти к более быстрой нормализации политики", - отмечается в протоколе.

Внимание рынка в среду также было приковано к геополитической обстановке в Восточной Европе. Оптимизм, обеспеченный сообщениями России об отводе войск от российско-украинской границы в места базирования, начал угасать после заявлений генсека НАТО о том, что в организации пока не видят признаков деэскалации между Россией и Украиной.

Между тем инвесторы анализировали свежие статданные из США.

Розничные продажи в стране в январе подскочили на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, а также экономисты, принявшие участие в опросе Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 2%.

Продажи мебели и товаров для дома повысились на 7,2%, стройматериалов и садового инвентаря - на 4,1%. Автодилеры увеличили продажи на 5,9%, универмаги - на 3,6%.

В годовом выражении общий объем розничных продаж в стране в прошлом месяце увеличился на 13% после скачка на 16,7% в предыдущий месяц.

"Омикрон и инфляция не смогли заставить американских потребителей отказаться от покупок в январе..., розничные продажи выросли максимально с марта 2021 года, когда домохозяйства начали получать чеки от правительства", - отметили экономисты Oxford Economics.

Объем промышленного производства в США в январе увеличился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост на 0,5%. Респонденты Trading Economics ожидали подъема на 0,4%. В декабре промпроизводство в США снизилось на 0,1%.

Промпроизводство в годовом выражении увеличилось на 4,1% после повышения на 3,8% в декабре.

В центре внимания также остается продолжающийся сезон отчетности.

Kraft Heinz Co. (SPB: KHC), один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, получил чистый убыток в четвертом квартале 2021 года, однако скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка. Котировки акций компании выросли на 5,6%.

Разработчик онлайн-платформы видеоигр Roblox Corp. в октябре-декабре увеличил чистый убыток в 2,4 раза, причем он оказался больше прогноза. Стоимость акций компании рухнула на 26,5%.

Медиакомпания ViacomCBS Inc. (SPB: VIAC) увеличила в минувшем квартале чистую прибыль более, чем в два раза. И тем не менее результат оказался хуже прогноза рынка. Капитализация компании снизилась на 17,8%.

Скорректированная прибыль и выручка Shopify Inc., оператора платформы для создания интернет-магазинов, в четвертом квартале превзошли прогнозы рынка. Однако компания зафиксировала чистый убыток из-за разовых факторов. Акции Shopify подешевели на 16%.

Интернет-компания IAC/InterActiveCorp (SPB: IAC) в октябре-декабре увеличила выручку на 52%, но скорректированная EBITDA оказалась хуже прогноза рынка. Стоимость владельца цифровых изданий опустилась на 10,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов упал на 54,57 пункта (0,16%) и составил 34934,27 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 3,94 пункта (0,09%) - до 4475,01 пункта.

Nasdaq Composite потерял 15,66 пункта (0,11%) и составил 14124,09 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в ходе торгов в четверг.

Участники рынка анализируют опубликованный в среду вечером протокол январского заседания ФРС.

Федрезерв готов рассмотреть возможность более существенного подъема ставки в этом году наравне с другими мерами ужесточения кредитно-денежной политики (ДКП), если инфляция останется на высоком уровне, следует из протокола.

Несколько представителей Федрезерва поддержали прекращение программы покупки активов раньше запланированного прежде срока для того, чтобы послать рынку "еще более сильный сигнал" о приверженности курсу на замедление темпов роста потребительских цен, говорится в документе.

"Протокол показал отсутствие четких решений по темпам подъема ставок и снижения баланса", - отметил аналитик IG Йеп Жан Ронг. Из этого следует, что настрой ФРС может оказаться менее "ястребиным, чем предполагалось раньше", также добавил он.

Японский Nikkei к 8:10 МСК снизился на 0,97%.

В лидерах падения среди компонентов индекса находятся акции рекрутинговой компании Recruit Holdings Co. Ltd. (-5,7%) и производителя промышленного оборудования Keyence Corp. (-5,1%).

Бумаги инвесткомпании SoftBank Group Corp. дешевеют на 2,6%, автопроизводителя Toyota Motor Corp. - на 1,9%.

Между тем объем японского экспорта в январе увеличился на 9,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, до 6,332 трлн иен ($54,95 млрд), показали данные министерства финансов страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 16,5%, пишет Trading Economics.

Импорт подскочил на 39,6%, до очередного рекорда - 8,523 трлн иен. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост на 37,1% после декабрьского подъема на 41,1%.

Дефицит баланса внешней торговли Японии в прошлом месяце составил 2,191 трлн иен по сравнению с 583,3 млрд иен в декабре и 327,2 млрд иен в январе 2021 года. Январский дефицит был максимальным с января 2014 года.

Гонконгский Hang Seng к 8:20 МСК снизился на 0,6%, в то время как шанхайский Shanghai Composite прибавил 0,1%.

Среди лидеров роста в Гонконге котировки бумаг производителя электрокаров BYD Co. Ltd. (+1,5%) и нефтегазовой CNOOC Ltd. (+0,75).

Тем временем акции страховой компании China Life Insurance Co. Ltd. снижаются на 2,4%, оператора мобильной связи China Mobile Ltd. - на 2,2%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. - на 1,5%.

Южнокорейский Kospi к 8:25 МСК прибавил 0,6%.

Стоимость акций автопроизводителей Hyundai Motor Co. Ltd. растет на 1,1%, Kia Corp. - снижается на 0,4%.

Капитализация производителя микросхем Samsung Electronics Co. Ltd. увеличивается на 0,5%, его конкурента LG Electronics Inc. - на 1,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 подрос на 0,04%.

Котировки акций нефтедобывающей Woodside Petroleum Ltd. поднялись на 4,2%, работающей в сфере развлечений Endeavour Group Ltd. - на 3,9%.

Акции горнодобывающей компании Fortescue Metals Group Ltd. подешевели на 3,2%, ее конкурентов Rio Tinto Ltd. и BHP Group Ltd. подорожали на 1,2% и 1,1% соответственно.

Безработица в Австралии в январе осталась на уровне предыдущего месяца - 4,2%, свидетельствуют данные статистического ведомства страны. Показатель совпал с прогнозом экспертов, предоставленным Trading Economics, и является минимальным уровнем с августа 2008 года.

Количество безработных в прошлом месяце увеличилось на 5,6 тыс. человек, до 580 тыс. В то же время количество трудоустроенных выросло на 12,9 тыс. человек, до нового рекорда 13,26 млн. Эксперты отмечают, что это связано со снятием ковидных ограничений.

Цены на нефть опускаются в четверг на растущем оптимизме, что США и Иран смогут в скором времени заключить соглашение, которое вернет иранскую нефть на мировой рынок.

Главный переговорщик со стороны Тегерана Али Багери Кани написал накануне в Twitter, что в переговорах по ядерной программе Ирана стороны "ближе к соглашению, чем когда-либо".

По данным агентства Bloomberg, Иран также готовит почву в Азии для официального возврата на нефтяной рынок, представители госкомпании National Iranian Oil Co. провели встречу с южнокорейскими нефтеперерабатывающими компаниями для обсуждения возможных поставок.

"Положительное движение переговоров США и Ирана несколько успокаивает нефтяной рынок, - отмечает старший вице-президент Rystad Energy Клаудио Галимберти. - Хотя соглашения пока нет, цены опускаются на новостях о прогрессе в переговорах и ожиданиях, что это позволит вернуть на рынок нефть в объеме до 900 тыс. баррелей в сутки к декабрю".

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в четверг составляет $93,65 за баррель, что на $1,16 (1,22%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1,53 (1,6%) - до $94,81 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $92,39 за баррель, что на $1,27 (1,36%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов увеличилась на $1,59 (1,7%), до $93,66 за баррель.

Накануне цены на нефть выросли на фоне сохраняющихся опасений Запада в отношении возможной эскалации конфликта вокруг Украины, несмотря на данные Минэнерго США, показавшие неожиданный рост запасов в Штатах.

Резервы нефти в США за неделю, завершившуюся 11 февраля, выросли на 1,12 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали сокращения запасов на 2,17 млн баррелей.