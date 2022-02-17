Риски ухода цены нефти ниже $90/барр. высоки - BCS Express

Риски отката котировок нефти марки Brent ниже $90 за баррель оцениваются очень высоко, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Фактор деэскалации оказывает давление на стоимость фьючерсов нефти марки Brent. Кроме того, Госдепартамент США заявил, что находится на завершающей стадии переговоров по иранской ядерной программе. Благоприятный исход ядерной сделки с Тегераном снимет запрет на экспорт нефти из страны. В результате на горизонте года на рынок может вернуться около 1 млн б/с., что еще сильнее увеличит объем перепроизводства в мире, - указывает аналитик инвесткомпании. - Рынок нефти неэластичен, поэтому даже незначительный профицит способен приводить к сильным отклонениям цены вниз. Как только эта избыточная нефть появится на рынке, так сразу может произойти ощутимая коррекция. По данным EIA, уже со II квартала рынок перейдет в фазу превышения добычи над уровнем совокупного спроса. В этой ситуации риски отката нефтяных котировок ниже $90 за баррель оцениваются очень высоко".

Также Карпунин отмечает, что недельная статистика Минэнерго США указала на рост запасов сырой нефти в стране и снижение запасов нефтепродуктов, добыча в США осталась на прежнем уровне в 11,6 млн б/с.

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