"Финам" рекомендует держать акции Morgan Stanley с прогнозной ценой $113,1

"Финам" рекомендует держать акции Morgan Stanley с прогнозной ценой на уровне $113,1 за штуку на конец 2022 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Morgan Stanley на позитиве завершил 2021 год, показав заметный рост выручки и прибыли. В 2022 году мы ждем умеренного ослабления финпоказателей из-за эффекта высокой базы прошлого года, однако положительно оцениваем долгосрочные перспективы банка и рассчитываем, что он продолжит выигрывать от улучшения экономической ситуации в США и мире. Между тем акции Morgan Stanley торгуются лишь с небольшим дисконтом к аналогам, и потенциал роста их котировок выглядит ограниченным", - отмечает аналитик Игорь Додонов.

Morgan Stanley - крупный международный финансовый холдинг с упором на инвестбанковские услуги и услуги управления капиталом. Банк обладает крупнейшим в мире брокерским бизнесом, а также является лидером по количеству организуемых IPO.

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