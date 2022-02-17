Индекс Мосбиржи в целом может сохранить позитив в ближайшее время - BCS Express

Индекс Мосбиржи в целом может сохранить положительную динамику в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Положительная динамика в целом по индексу Мосбиржи в ближайшее время вполне вероятна, но сохранить скорость подъема вторника-среды будет сложно. В качестве следующего ориентира можно выделить район около 3730 пунктов, что на 2% выше текущих значений. Еще более сильным техническим препятствием в среднесрочной перспективе выступит зона 3850-3865 пунктов. Для ее преодоления в будущем потребуется нормализация не только геополитических факторов, но и поддержка со стороны глобального спроса на бумаги развивающихся площадок", - отмечает Карпунин в комментарии инвестиционной компании.

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