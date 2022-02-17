Рубль на старте торгов умеренно снижается к доллару и растет к евро вслед за их динамкой на Forex

Москва. 17 февраля. Доллар умеренно дорожает, евро, напротив, дешевеет на "Московской бирже" в четверг утром, следуя за динамикой пары "евро-доллар" на рынке Forex; рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленного движения в основных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,31 - 75,67 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,4525 руб./$1 (+20 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 85,535 руб./EUR1 (-16,5 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 3,57 коп. к уровню закрытия 16 февраля, до 79,99 рубля.

Доллар при этом оказался на 43,84 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 22,9 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно снижается к доллару, но укрепляется к евро утром 17 февраля под влиянием котировок евро к доллару на рынке Forex. Пара "евро-доллар" на глобальном рынке снижается на ожиданиях более активных действий Федеральной резервной системы (ФРС). Как следует из протокола проходившего 25-26 января заседания, опубликованного в среду вечером, руководители ФРС открыты для более быстрого повышения процентных ставок в течение этого года, а также готовы предпринять другие меры ужесточения денежно-кредитной политики, если инфляция будет оставаться на высоком уровне.

Сигналы с внешних рынков на старте торгов не дают четкого направления для движения нацвалюты.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $94,26 за баррель, что на 0,58% ниже цены на закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $93,03 за баррель, что на 0,63% ниже закрытия рынка 16 февраля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг утром демонстрируют разнонаправленную динамику: китайский CSI 300 вырос на 0,62%, японский Nikkei 225 снизился на 1,21%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,67%.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду, не продемонстрировав единой динамики. Трейдеры анализируют протокол январского заседания ФРС. Федрезерв готов рассмотреть возможность более существенного подъема ставки в этом году наравне с другими мерами ужесточения кредитно-денежной политики (ДКП), если инфляция останется на высоком уровне, следует из опубликованного в среду вечером протокола. Хотя члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) продолжают ожидать, что инфляция будет замедляться в течение года на фоне ужесточения ДКП, многие также полагают, что более агрессивные меры окажутся необходимыми, если ситуация обернется противоположным образом.

Внимание рынка в среду также было приковано к геополитической обстановке в Восточной Европе. Оптимизм, обеспеченный сообщениями России об отводе войск от российско-украинской границы в места базирования, начал угасать после заявлений генсека НАТО о том, что в организации пока не видят признаков деэскалации между Россией и Украиной.

Между тем инвесторы анализировали свежие статданные из США. Розничные продажи в стране в январе подскочили на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении общий объем розничных продаж в стране в прошлом месяце увеличился на 13% после скачка на 16,7% в предыдущий месяц. Объем промышленного производства в США в январе увеличился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем.