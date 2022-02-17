Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 17 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также локального снижения геополитической напряженности вокруг России, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что в Североатлантическом альянсе пока не видят признаков деэскалации на границе России и Украины. "К настоящему моменту мы не видели никаких признаков деэскалации со стороны России", - сказал журналистам Столтенберг. При этом, комментируя заявления Москвы о готовности к дипломатии, он повторил, что видит "определенные причины для осторожного оптимизма".

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Запад выразил готовность вести серьезный диалог по темам РСМД, транспарентности и контактов военных, Россия готова к такому диалогу, но не в ущерб обсуждению ключевых озабоченностей России. По словам Лаврова, Британия готова действовать против России в первых рядах, по поводу и без, примером этого является новый закон о возможности введения санкций, причем он никак не связан с Украиной и призван ударить по стратегическим для России отраслям. Москва надеется, что страны Запада проявят сдержанность и не станут поддерживать стремление Британии запустить новую волну санкций, отметил глава МИД РФ.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду, не продемонстрировав единой динамики. Трейдеры анализируют протокол январского заседания ФРС. Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов упал на 54,57 пункта (0,16%) и составил 34934,27 пункта. Standard & Poor's 500 прибавил 3,94 пункта (0,09%) - до 4475,01 пункта. Nasdaq Composite потерял 15,66 пункта (0,11%) и составил 14124,09 пункта.

Федрезерв готов рассмотреть возможность более существенного подъема ставки в этом году наравне с другими мерами ужесточения кредитно-денежной политики (ДКП), если инфляция останется на высоком уровне, следует из опубликованного в среду вечером протокола. Хотя члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) продолжают ожидать, что инфляция будет замедляться в течение года на фоне ужесточения ДКП, многие также полагают, что более агрессивные меры окажутся необходимыми, если ситуация обернется противоположным образом.

Внимание рынка в среду также было приковано к геополитической обстановке в Восточной Европе. Оптимизм, обеспеченный сообщениями России об отводе войск от российско-украинской границы в места базирования, начал угасать после заявлений генсека НАТО о том, что в организации пока не видят признаков деэскалации между Россией и Украиной.

Между тем инвесторы анализировали свежие статданные из США.

Розничные продажи в стране в январе подскочили на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, а также экономисты, принявшие участие в опросе Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 2%. В годовом выражении общий объем розничных продаж в стране в прошлом месяце увеличился на 13% после скачка на 16,7% в предыдущий месяц.

Объем промышленного производства в США в январе увеличился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост на 0,5%. Респонденты Trading Economics ожидали подъема на 0,4%. В декабре промпроизводство в США снизилось на 0,1%. Промпроизводство в годовом выражении увеличилось на 4,1% после повышения на 3,8% в декабре.

В Азии в четверг наблюдается небольшая смешанная динамика индексов акций: австралийский S&P/ASX 200 подрастает на 0,56%, китайский Shanghai Composite увеличился на 0,32%, гонконгский Hang Seng - на 0,29%, южнокорейский KOSPI - на 1,44%, умеренно "минусует" японский Nikkei 225 (-0,24%). Также слегка снижаются американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,06%).

Нефтяной рынок утром в четверг активно снижается после роста накануне и на фоне данных о неожиданном увеличении запасов этого вида топлива в США по итогам минувшей недели. Кроме того, нефть дешевеет на ожиданиях дальнейшего смягчения напряженности на границе РФ с Украиной.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 06:05 МСК составила $92,81 за баррель (-02,11% и +1,64% накануне), мартовский фьючерс на WTI стоит $91,5 за баррель (-2,31% и +1,73% в среду).

Резервы нефти в стране за неделю, завершившуюся 11 февраля, выросли на 1,12 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики. Аналитики в среднем ожидали сокращения запасов на 2,17 млн баррелей. Тем временем резервы бензина в стране сократились на 1,33 млн баррелей, дистиллятов - на 1,55 млн баррелей. Эксперты прогнозировали рост первого показателя на 500 тыс. баррелей и снижение второго на 1,5 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,766 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,895 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 февраля вырос всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,05 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 728,02 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,89%), "ГТЛК-001Р-14" (+0,53%) и "ФСК ЕЭС БО-03" (+0,48%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-23" (-1,28%), "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,95%) и "РЖД-19" (-0,83%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что БКС банк завершил размещение инвестиционных облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Ставка купона на весь срок обращения установлена на уровне 0,01% годовых. По займу предусмотрен также дополнительный доход. "Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций БКС банка серии 001P объемом до 50 млрд рублей в конце сентября 2021 года. Программа бессрочная, облигации могут размещаться на срок до 10 лет. В рамках программы банк уже разместил два выпуска инвестиционных бондов на 700 млн рублей.

"Торговый дом РКС" 22 февраля начнет размещение облигаций серии 002P-02 на 1 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 3 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых. В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании на 1 млрд рублей, размещенных в июне 2020 года.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) приобрел в рамках оферты 2 млн 575,362 тыс. облигаций серии БО-18 и 2 млн 767,171 тыс. облигаций серии БО-19 по цене 100% от номинала. Объем каждого из выпусков составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 25,75% выпуска БО-18 и 27,67% выпуска БО-19. ГПБ разместил оба 5-летних выпуска объемом по 10 млрд рублей каждый в феврале 2018 года по ставке 7,45% годовых. Ставка текущего купона обоих выпусков - 10,45% годовых.

ПАО "ЧТПЗ" (MOEX: CHEP) объявило о дальнейших планах в отношении четырех выпусков облигаций в обращении, по случаю наступления ковенант в связи с объявленной ранее реорганизацией компании. По трем выпускам облигаций ЧТПЗ серий 001Р-03, 001Р-04 и 001Р-06 "ТМК" (MOEX: TRMK) предоставила обеспечение в виде независимых гарантий. Гарантии будут распространяться на погашение номинальной стоимости бумаг и выплату купонных доходов. Дополнительно ПАО "ЧТПЗ" планирует объявить оферты на выкуп облигаций серий 001Р-03, 001Р-04 и 001Р-06 по цене 100% от номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход на дату выкупа. Оферты будут опубликованы до конца февраля 2022 года после получения соответствующих корпоративных решений со стороны эмитента. Приобретение облигаций планируется осуществить до завершения процедуры реорганизации ПАО "ЧТПЗ". Кроме того, в отношении облигаций ПАО "ЧТПЗ" серии 001Р-05 эмитент намерен предложить провести общее собрание владельцев облигаций, направленное на внесение изменений в решение о выпуске облигаций в части срока погашения с целью осуществить погашение облигаций серии 001Р-05 в полном объеме до завершения процедуры реорганизации эмитента. При погашении облигаций будет выплачена номинальная стоимость плюс накопленный купонный доход на дату погашения.