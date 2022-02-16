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16 февраля 2022 года 19:50

Рынок акций РФ в среду вырос вторые торги подряд на ослаблении геополитической напряженности, "Распадская" обновила пик

Москва. 16 февраля. Рынок акций РФ в среду вырос вторые торги подряд благодаря сокращению напряженности вокруг Украины и России, оценивая свежие новости геополитики; ряд игроков выборочно зафиксировал прибыль по подорожавшим активам. Индекс Мосбиржи закрепился вблизи 3650 пунктов после утреннего скачка выше 3686 пунктов, поддержку также оказала подросшая нефть (Brent превысила $95 за баррель).

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 3646,41 пункта (+1,3%; максимум дня - 3686,57 пункта - пик с 14 января), индекс РТС - 1524,51 пункта (+1,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,5%.

Доллар просел до 75,3 руб./$1 (-0,02 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+4,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+4,2%), "Московской биржи" (+3,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+3,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+3,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,7% и +2,3% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,4%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-0,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,1%).

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ПАО "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) из-за неисполнения предупреждения по поставкам бензинов, сообщило ведомство.

Минобороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил во вторник о готовности России продолжать диалог с Западом.

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что необходимо попытаться при помощи дипломатии решить проблемы с РФ в сфере безопасности. США не считают Россию своим врагом, и у Вашингтона нет цели ее дестабилизировать, заявил Байден. Представитель Белого дома Джен Псаки заявила во вторник, что Вашингтон не намерен каким-либо образом побуждать Украину ко вступлению в НАТО.

Тем временем, в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе пока не видят признаков деэскалации на границе России и Украины. "К настоящему моменту мы не видели никаких признаков деэскалации со стороны России", - сказал журналистам Столтенберг. При этом, комментируя заявления Москвы о готовности к дипломатии, он повторил, что видит "определенные причины для осторожного оптимизма".

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в среду, что Запад выразил готовность вести серьезный диалог по темам РСМД, транспарентности и контактов военных, Россия готова к такому диалогу, но не в ущерб обсуждению ключевых озабоченностей России.

По словам Лаврова, Британия готова действовать против России в первых рядах, по поводу и без, примером этого является новый закон о возможности введения санкций, причем он никак не связан с Украиной и призван ударить по стратегическим для России отраслям. Москва надеется, что страны Запада проявят сдержанность и не станут поддерживать стремление Британии запустить новую волну санкций, отметил глава МИД РФ.

Президент РФ Владимир Путин 18 февраля проведет в Москве переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Research" Андрея Кочеткова, рынок акций в среду продолжил отыгрывать ростом геополитическую разрядку: войну с участием России объявили, но она на мероприятие не пришла. Соответственно, рынок может иначе взвесить риски геополитики, убедившись в разумности российских властей. Кроме того, позитив на рынок пришел из Китая, где инфляция снизилась до 0,9% в январе, а рост цен производителей замедлился до 9,1%. В обоих случаях статистика оказалась лучше ожиданий, а значит, у властей КНР появляется пространство для стимулирующего маневра. В США цены производителей также начали замедлять рост, хотя и с меньшими темами, чем прогнозировали экономисты.

"НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) в 2021 году увеличил прибыль в 6,4 раза, до 432,9 млрд рублей; объем реализации газа незначительно вырос - до 75,8 млрд кубометров.

Фондовая Европа в среду просела. Власти США и Великобритании пока слабо верят в то, что ожидаемое ими вторжение РФ на Украину так и не состоялось. Инфляция в Великобритании ускорилась до 5,5% в январе при ожиданиях сохранения на уровне 5,4%. Таким образом, это максимальные за 30 лет темпы роста потребительских цен, что предполагает дальнейшее повышение ставки Банка Англии.

Нефть накануне скорректировалась вниз, но для остановки отката вполне хватило статистики по американским запасам (временная остановка НПЗ в Техасе в связи со сложными погодными условиями привела к общему снижению запасов). Пока США и британское правительство пытаются найти "другой газ" для Европы, в самой Великобритании ожидается рост энергетической бедности. По данным Resolution Foundation, число домохозяйств, которые тратят более 10% доходов на отопление и электричество, в текущем году удвоится и достигнет 5 млн.

Некоторую неуверенность инвесторам подарил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который не заметил отвод части российских войск от украинских границ. Вечером будет опубликован протокол заседания ФРС. Рынок будет внимательно изучать текст на предмет доказательств готовности регулятора повысить ставку сразу на 50 базисных пунктов в рамках мартовского заседания, отмечает Кочетков.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников также констатирует, что рынок акций РФ компенсировал потери пятницы-понедельника благодаря снижению страновой премии за риск (бенчмарк 5-летних российских CDS опустился к отметке 200 пунктов, значениям начала февраля). Ключевой вклад в рост рынка акций был внесен инерционно дорожающими "фишками" финансового сектора.

В целом, рынок акций РФ выглядит весьма привлекательно при текущей конъюнктуре на рынке нефти. Нефтегазовый сектор имеет большой потенциал для того, чтобы выступить драйвером рынка и, при дальнейшем снижении странового риска, вывести индекс МосБиржи выше 3700 пунктов уже в ближайшие дни, считает аналитик.

По словам аналитика SberCIB Коула Эйксона, ряд политических заявлений с начала недели позволили некоторым инвесторам снизить оценки рисков. Так, правительство России объявило о том, что находящиеся на учениях воинские подразделения вскоре будут возвращены в места постоянной дислокации. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц по итогам встречи выступили с конструктивными или нейтральными заявлениями. Оба лидера подчеркнули, что поддерживают продолжение дипломатической работы по региональным вопросам.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин также полагает, что поддержку рублевым активам оказали признаки снижения эскалации вокруг украинской проблематики и возвращение к росту нефтяных цен. При этом повышательное движение на рынке сохранилось даже после ухудшения внешнерыночных настроений во второй половине дня.

Рост осторожности на мировых площадках может быть связан с ожиданием публикации протоколов последнего заседания ФРС. Документ может раскрыть подробности о позиции регулятора в отношении ужесточения денежно-кредитной политики и действий по ставкам. В четверг вероятно сохранение умеренно позитивной динамики на российском рынке в том случае, если не последует нового витка геополитической напряженности или глобального снижения аппетита к риску. Инвесторы обратят внимание на ежемесячный отчет ЕЦБ, данные по строительному сектору США и недельный отчет по числу заявок американцев на пособия по безработице. Индекс МосБиржи 17 февраля будет двигаться в диапазоне 3575-3700 пунктов.

По оценке инвестиционного стратега "ВТБ Мои инвестиции" Станислава Клещева, рынок акций РФ обогнал американский: с начала года снижение индекса РТС в ходе восстановительного ралли сократилось до минус 4,5% против минус 6,6% по индексу S&P500. Негатив постепенно ослабевает, в то время как ожидания роста финпоказателей российских компаний (производителей металлов, энергоресурсов и удобрений) на фоне высоких цен на сырье все больше выходят для инвесторов на первый план.

Акции "Распадской" (MOEX: RASP), которые по итогам следующих 12 месяцев могут принести своим держателям более 30% в виде дивидендов, обновляют исторические максимумы, преодолев круглый уровень 500 руб. Так, бумаги компании в среду выросли на 8,3%, до 517 рублей за штуку.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 1,1%, японский Nikkei 225 - на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, южнокорейский KOSPI поднялся на 2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%), однако после утреннего роста проседает Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE теряют 0,3-0,4%) и "минусуют" Штаты (индексы проседают на 0,7-1,1%).

По данным Минторга США, розничные продажи в январе подскочили на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, а также экономисты, принявшие участие в опросе Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 2%. Согласно пересмотренным данным, в декабре продажи упали на 2,5%, а не на 1,9%, как было объявлено ранее.

Нефтяной рынок в среду отскочил вверх после отката накануне благодаря снижению опасений по поводу военного конфликта на границе России и Украины; вышедшая в среду статистика Минэнерго США о запасах сырья оказалась неоднозначной.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $95,62 за баррель (+2,5% и -3,3% накануне), мартовский фьючерс на WTI стоит $94,47 за баррель (+2,6% и -3,6% во вторник).

Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и утверждали, что Россия готовит вторжение.

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 1,12 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,2-2,17 млн), запасы бензина снизились на 1,33 млн баррелей (ожидания варьировались от увеличения на 0,5 млн до снижения на 0,9 млн), резервы дистиллятов сократились на 1,55 млн баррелей (ожидалось снижение на 1-1,5 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" кроме "Распадской" лидерами роста выступили "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+14,6%), акции ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+8,6%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+8,1%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+8%).

Грузооборот группы "Новороссийский морской торговый порт" (MOEX: NMTP) (+0,3%) за 12 месяцев 2021 г. увеличился на 4,5% по сравнению с 2020 г., до 115,632 млн тонн, сообщила компания.

Подешевели бумаги ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-2,7%), "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (-2,7%), ГДР Fix Price (MOEX: FIXP) (-2,1%), расписки VK (MOEX: VKCO) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 173,38 млрд рублей (из них 51,2 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 23,17 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 20,37 млрд рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: /Финмаркет/
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