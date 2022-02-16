Цены евробондов РФ в среду продолжили корректироваться вверх благодаря снижению геополитических рисков

Москва. 16 февраля. Котировки российских еврооблигаций в среду продолжили корректироваться вверх благодаря снижению геополитической напряженности вокруг России. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь слегка подросли в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 15 базисных пунктов по отношению к закрытию 15 февраля и составила 107,82% от номинала, что соответствует доходности 4% годовых (снижение на 6 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла за день на 5 базисных пунктов, составив 101,88% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 1,64% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 4 пункта, составив 236 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 122 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 117,96% от номинала (доходность снизилась на 8 базисных пунктов - до 4,56% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 70 базисных пунктов, поднявшись до 113,58% от номинала (доходность снизилась на 5 базисных пунктов и составила 4,58% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 40 базисных пунктов, до 103,75% от номинала (доходность снизилась на 10 пунктов, до 3,79% годовых), с погашением в 2023 году - на 11 базисных пунктов, до 104% от номинала (их доходность снизилась на 7 базисных пунктов и составила 2,28% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 97 базисных пунктов, до 108,49% от номинала (доходность снизилась на 6 базисных пунктов и составила 4,67% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 61 базисный пункт - до 102,06% от номинала (доходность снизилась на 13 пунктов, до 3,82% годовых).

"Рынок суверенных еврооблигаций России в среду продолжил отыгрывать некоторую геополитическую разрядку, наметившуюся накануне после ряда заявлений и действий российского руководства, в том числе по линии министерства обороны. В частности, заявления о том, что часть подразделений, участвовавших в военных учениях, начинают возвращаться в места постоянной дислокации, были позитивно восприняты инвесторами в российские активы, которые второй день подряд растут в цене. В результате котировки отечественных евробондов сегодня вернулись к уровням четверга - начала пятницы, нивелировав тем самым сильное падение, которое было связано с опасениями участников рынка относительно возможного военного конфликта между Россией и Украиной, о чем "трубили" практически все западные СМИ. При этом ситуация на мировых долговых рынках в целом неоднозначная, глобальные инвесторы находятся в ожидании скорого повышения процентных ставок Федрезервом США и поэтому проявляют сдержанность. Таким образом, ценовой рост наших облигаций целиком и полностью является следствием снижения геополитической напряженности вокруг России, что заставляет участников рынка пересматривать геополитическую премию в сторону снижения, так как кредитное качество российского долга с точки зрения фундаментальных показателей остается на довольно высоком уровне", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.