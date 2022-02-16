Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 17 февраля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- телеконференция менеджмента "НОВАТЭКа" по финансовой отчетности за 2021г по МСФО (16:00 МСК);

- число разрешений на строительство и закладок новых домов в США в январе (16:30 МСК);

- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в феврале (16:30 МСК);

- недельное число обращений за пособиями по безработице в США (16:30 МСК);

- выступление представителя ФРС Джеймса Булларда (19:00 МСК);

- встреча министров финансов и представителей центробанков Большой двадцатки;

- финансовые результаты "Газпром нефти" и "РусГидро" за IV кв и весь 2021г по МСФО;

- День инвестора и аналитика "Магнита";

- совет директоров "Черкизово" даст рекомендации по дивидендам за 2021г;

- квартальные результаты Walmart.

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