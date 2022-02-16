"Финам" повысил рекомендацию для акций CVS Health до "покупать"

"Финам" повысил рекомендацию для акций CVS Health Corp. с "держать" до "покупать", подняв при этом целевую цену до $123,6 за штуку, что предполагает потенциал роста 20% до конца 2022 года, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции CVS Health в полной мере оправдали наши ожидания и принесли доходность в размере 22,7% за последние 6 месяцев - в условиях пандемии коронавируса гигант сектора здравоохранения, обеспечивающий американцев лекарствами и медицинскими услугами, по-прежнему находится в весьма благоприятном положении. Отчетность компании за четвертый квартал превзошла наши ожидания, кроме того, нам импонирует стратегия CVS Health по физическому приближению к потребителю за счет разветвленной сети филиалов и расширению доступа американцев к телемедицине", - отмечает аналитик Зарина Саидова.

CVS Health Corp. - американская фармацевтическая и медицинская компания.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.