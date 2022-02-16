"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "держать" для бумаг Норникеля

"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "держать" для бумаг "Норильского никеля" с целевой ценой 21904 руб., говорится в комментарии инвесткомпании.

"Несмотря на рост биржевых индексов и благоприятную ценовую конъюнктуру на рынках цветных металлов, акции "Норникеля" продемонстрировали слабую динамику за прошедший год. На наш взгляд, явное отставание котировок в преддверии сильных результатов, ожидаемых нами в 2022г, обусловлено неопределенностью относительно дивидендной политики и нового акционерного соглашения. Согласно нашим расчетам, в случае распределения 60% EBITDA по итогам 2022г дивиденд "Норникеля" составит рекордные 3224 руб. на акцию, однако приведет к дальнейшему росту долговой нагрузки. С высокой вероятностью компания переориентирует дивидендную политику на свободный денежный поток, что в 2022 г может привести к падению дивиденда до 1642 руб. на акцию", - пишет аналитик Василий Данилов.

Однако пока "Интеррос" и "РусАл" не достигли обоюдного соглашения по параметрам новой дивидендной формулы и акционерного соглашения, в связи с чем эксперт сохраняет умеренный взгляд на бумаги "Норникеля" до прояснения ситуации. В то же время, по его мнению, поддержку котировкам должны оказать высокие финальные дивиденды за 2021г и потенциальное возвращения компании на 4-е место в индексах MSCI Russia.

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