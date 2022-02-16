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16 февраля 2022 года 17:52
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций НОВАТЭКа
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "НОВАТЭКа" с целевой ценой 1858,8 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 15,5% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Отчётность "НОВАТЭКа" за IV кв. 2021г выглядит умеренно позитивно. Ключевые показатели выручки и скорректированная EBITDA с учётом доли в СП оказались примерно на 5% выше наших ожиданий. При этом ключевым моментом в кейсе "НОВАТЭКа" остаётся его программа развития в сфере СПГ и нефтегазохимии, в связи с чем текущие результаты имеют второстепенное значение", - пишет аналитик Сергей Кауфман. По мнению эксперта, показатели чистой прибыли предполагают, что финальный дивиденд "НОВАТЭКа" в случае нормы выплат 50% скорректированной чистой прибыли составит 42,5 руб. на акцию, что соответствует 2,6% доходности. Это немного выше ожиданий, однако дивиденды традиционно не являются определяющим показателем в инвестиционном кейсе "НОВАТЭКа", подчеркивает Кауфман. Также аналитик "Финама" отметил сильное значение свободного денежного потока, который стал положительным и в четвёртом квартале достиг 46 млрд руб. на взгляд эксперта, это позволяет компании реализовывать свою амбициозную программу развития, удерживая долговую нагрузку на достаточно низком уровне - Net Debt/EBITDA с учётом доли в СП составляет всего 0,28. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАТЭК-АКЦИИ-РЕКОМНДАЦИИ
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