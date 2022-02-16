Котировки акций Airbnb, скорее всего, продолжат подъем - Инвестбанк Синара

Котировки акций Airbnb, скорее всего, продолжат подъем в ближайшее время, говорится в комментарии "Инвестиционного банка Синара".

"Бизнес Airbnb и аналогичных компаний, на наш взгляд, выиграет от дальнейшего увеличения спроса на поездки в 2022 году. На данный момент руководство компании отмечает, что загородные поездки составляют 145% от уровня 4К19. Также в ближайшее время должно вырасти число международных путешествий. Мы расцениваем отчетность Airbnb за 4К21 как позитивную и ожидаем дальнейшего роста котировок бумаг эмитента", - отмечает аналитик банка Сергей Вахрамеев.

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