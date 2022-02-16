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16 февраля 2022 года 15:50

Рубль днем сократил темпы роста к доллару и евро на противоречивых сигналах относительно процесса стабилизации геополитических рисков

Москва. 16 февраля. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль несколько подсократил темпы укрепления к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов относительно процесса стабилизации геополитических рисков и деэскалации ситуации вокруг Украины.

Курс доллара США составил 74,95 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 36 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,3 руб./EUR1, подешевев на 19,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 26,9 копейки - до 79,61 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 февраля на 1,1519 рубля, до 75,0141 руб./$1, и уменьшил курс евро на 95,96 копейки, до 85,306 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повышается к доллару и евро на дневных торгах на фоне надежд игроков на ослабление геополитической напряженности и разрешение кризиса дипломатическими методами. Также рынок ждет публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы в надежде получить новые сигналы относительно планов по поводу повышения ключевой процентной ставки.

Москва рассчитывает на выработку точек соприкосновения в переговорном процессе с Вашингтоном, который должен проходить в увязке с приоритетными для России темами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так Песков прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что нужно дать дипломатии шанс для решения проблем с Россией в области безопасности, однако Вашингтон не будет жертвовать своими основными принципами.

"В данном случае и президент Путин акцентирует наше желание и готовность вступить в такие переговоры. И, наверное, позитивным является, что и президент США также констатирует готовность начать такие серьезные переговоры", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Первые эшелоны с боевой техникой покинули Крым после учений, тем временем, сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО). Подразделения ЮВО отработали нормативы погрузки военной техники на платформы. В течение суток на каждой из задействованных железнодорожных станций Крымского полуострова к отбытию было подготовлено по два эшелона.

Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования.

В свою очередь, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что пока не видит признаков деэскалации в районе границы РФ с Украиной, так как там остается мощная группировка российских сил. "До тех пор, пока мы не увидим настоящую деэскалацию, нам нужно проявлять осторожность при оценке намерений Кремля", - сказал он в эфире Sky News в среду.

Министр заявил, что вблизи Украины сконцентрированы значительные российские силы. По сообщению Sky News, Уоллис оценил их в 60% всех российских сухопутных сил. Также британский министр упомянул и о значительных силах ВМФ России около Украины.

Ранее в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что пока не видит признаков деэскалации. "Они всегда перемещали силы туда и обратно. Так что передвижение - это еще не деэскалация", - отметил генсек НАТО, говоря о сообщениях российской стороны об отводе части военных.

Он также повторил, что для деэскалации, по его мнению, России следует отвести от границы с Украиной не только военнослужащих, но и тяжелую военную технику. Тем не менее, комментируя заявления Москвы о готовности к дипломатии, Столтенберг указал, что видит "определенные причины для осторожного оптимизма".

Цены на нефть вновь вернулись к росту днем в среду после резкого снижения по итогам предыдущей сессии и в ходе утренних торгов.

Определенную поддержку рынку оказывают данные Американского института нефти (API), показавшие очередное снижение резервов энергоресурса в США на неделе, завершившейся 11 февраля. Согласно докладу, запасы нефти сократились на 1,1 млн баррелей, бензина - на 923 тыс. баррелей, дистиллятов - на 546 тыс. баррелей.

Трейдеры ждут публикации официальных данных о недельной динамике нефтезапасов в Соединенных Штатах со стороны министерства энергетики. Аналитики S&P Global Platts прогнозируют, что резервы нефти в стране сократились на 200 тыс. баррелей, бензина - на 900 тыс. баррелей и дистиллятов - на 1 млн баррелей. Доклад будет опубликован в среду в 18:30 МСК.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в среду поднялась на 1,48% - до $94,66 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,39% - до $91,46 за баррель.

Аналитики продолжают отмечать, что помимо геополитических факторов рынок находится под давлением фундаментальных: на данный момент спрос превышает предложение, поэтому цены будут двигаться в сторону $100 за баррель.

"Во вторник курс пары "доллар-рубль" снизился сразу на 1,89%, до 75,31 руб./$1, хоть и утром он достигал 76,80 руб./$1. Причиной укрепления рубля стали сообщения Минобороны РФ о начале отвода ряда российских войск после учений, а также заявления о намерениях продолжить переговоры. Сегодня рубль продолжает укрепляться, другие валюты EM также преимущественно укрепляются. В среду динамика российских активов продолжит определяться геополитическими новостями, но важной для курса будет и публикация протокола январского заседания ФРС, способная привести к укреплению доллара. В отсутствие новых негативных геополитических новостей курс пары "доллар-рубль" может продолжить снижаться и попытается закрепиться на уровнях ниже 75 руб./$1 - поддержку рублю будет оказывать фактор налогового периода", - говоря аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Важно отметить, что нынешний отскок "россиянина", скорее всего, является временным явлением. Конфликт далек от разрешения, и новые обострения на этом фронте могут произойти в любой момент, а значит, понижательные риски для рубля остаются в силе. В случае успешного тестирования зоны 74,7 руб./$1 котировки пары "доллар-рубль" могут нацелиться на уровень 74 руб./$1, который с большой долей вероятности поможет доллару сменить траекторию, как и на прошлой неделе. Более того, цены могут не дойти до этой отметки и вернуться к росту раньше ввиду уже появляющихся признаков охлаждения первоначального спроса на риск", - полагает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали в среду небольшую разнонаправленную динамику. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 9,57% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, опустилась на 1 б.п. - до 9,72% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 3 б.п. - до 9,98% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 10,51% годовых, ставка на срок 6 месяцев понизилась на 1 б.п. - до 10,69% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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