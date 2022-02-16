"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Cisco Systems с целью $60

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Cisco Systems Inc. с целью $60 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $52, говорится в комментарии инвестиционной компании.

16 февраля одна из крупнейших компаний в сфере телекоммуникаций Cisco Systems представит финансовую отчетность. Аналитики ожидают роста выручки до $12,66 млрд и прибыли на акцию $0,8109. При лучшей отчетности и благоприятных прогнозах на I квартал 2022 года рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С точки зрения технического анализа бумага находится на сильном уровне поддержки. Рекомендуем открывать позицию от текущих уровней. При покупке на 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $52 риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5", - указывают эксперты "Финама".

Cisco Systems - американская транснациональная компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий. Одна из крупнейших в мире компаний, специализирующихся в области высоких технологий.

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