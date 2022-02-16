Дальнейшее движение котировок нефти зависит от макроэкономических данных США - "Русс-Инвест"

Цена нефти, потеряв часть так называемой "военной премии", в дальнейшем будет зависеть от макроэкономических данных и общего ожидания рынком мартовского заседания ФРС США, полагает старший аналитик "Русс-Инвест" Роман Блинов.

"Снизившиеся котировки нефти и невнятные торги фьючерсами на открытие американского фондового рынка, скорее всего, станут причиной некоторого торможения российского рынка ценных бумаг, тем более после вчерашнего роста валютного индекса РТС на 5% это вполне разумно, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Уезжающая в сторону Ростова-на-Дону военная техника, движущаяся по Крымскому Мосту в сторону своих мест постоянной дислокации, явно понравится Берлину, а заодно и Вашингтону. Но, возможно , это придаст стоимости газа на европейском рынке импульс к явному снижению. Нефть, потеряв часть так называемой "военной премии", на данный момент находится явно выше уровней декабря и начала текущего года, а это значит, что, даже глядя на приближающийся конец отопительного сезона в Европе, рост сырья на товарно-сырьевом рынке принесёт российским нефтяникам дополнительные доходы".

По мнению Блинова, вопрос дальнейшего движения стоимости углеводородов на мировом и российском фондовых рынках сейчас, скорее всего, будет зависеть от макроэкономических данных и общего ожидания рынком мартовского заседания ФРС США. На этой неделе, возможно, появится информация по так называемому "закрытому заседанию ФРС США", которое прошло в понедельник. Наверное, именно эта информация в купе с данными по состоянию экономики Америки и будет в фокусе глобальных игроков с Уолл-Стрит, полагает аналитик.

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