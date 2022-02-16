.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Дальнейшее движение котировок нефти зависит от макроэкономических данных США - "Русс-Инвест"
.
16 февраля 2022 года 12:58
Дальнейшее движение котировок нефти зависит от макроэкономических данных США - "Русс-Инвест"
Цена нефти, потеряв часть так называемой "военной премии", в дальнейшем будет зависеть от макроэкономических данных и общего ожидания рынком мартовского заседания ФРС США, полагает старший аналитик "Русс-Инвест" Роман Блинов. "Снизившиеся котировки нефти и невнятные торги фьючерсами на открытие американского фондового рынка, скорее всего, станут причиной некоторого торможения российского рынка ценных бумаг, тем более после вчерашнего роста валютного индекса РТС на 5% это вполне разумно, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Уезжающая в сторону Ростова-на-Дону военная техника, движущаяся по Крымскому Мосту в сторону своих мест постоянной дислокации, явно понравится Берлину, а заодно и Вашингтону. Но, возможно , это придаст стоимости газа на европейском рынке импульс к явному снижению. Нефть, потеряв часть так называемой "военной премии", на данный момент находится явно выше уровней декабря и начала текущего года, а это значит, что, даже глядя на приближающийся конец отопительного сезона в Европе, рост сырья на товарно-сырьевом рынке принесёт российским нефтяникам дополнительные доходы". По мнению Блинова, вопрос дальнейшего движения стоимости углеводородов на мировом и российском фондовых рынках сейчас, скорее всего, будет зависеть от макроэкономических данных и общего ожидания рынком мартовского заседания ФРС США. На этой неделе, возможно, появится информация по так называемому "закрытому заседанию ФРС США", которое прошло в понедельник. Наверное, именно эта информация в купе с данными по состоянию экономики Америки и будет в фокусе глобальных игроков с Уолл-Стрит, полагает аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
16 февраля 2022 года 12:38
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4440-4490 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 вернулся к уровню 200-дневной скользящей средней. RSI остается у отметки 40 пунктов, что сигнализирует о равных силах... читать дальше
.16 февраля 2022 года 12:18
Аналитики "Атона" повысили прогноз по средней цене барреля нефти марки Brent на 2022 год с $70 до $80, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Поднимаем прогнозы по нефти марки Brent на 2022 год с $70 до $80 за баррель. Наш прогноз ниже текущего спота ($90/барр.) так как мы считаем, что... читать дальше
.16 февраля 2022 года 11:48
Выраженное и устойчивое снижение доходностей ОФЗ начнется лишь во втором полугодии текущего года после выхода Банка России на плато по ключевой ставке, считают аналитики Росбанка. "С учетом того, что геополитические заголовки, надеемся, временно отступят на второй план, короткие гособлигации... читать дальше
.16 февраля 2022 года 11:26
Рубль будет пытаться закрепиться ниже уровня в 75 руб./$1 на торгах в среду, говорится в комментарии Банка "Санкт-Петербург". "Рубль продолжает укрепляться на торгах в среду, другие валюты EM с утра также преимущественно укрепляются. Динамика российских активов продолжит определяться... читать дальше
.16 февраля 2022 года 11:10
Вероятен возврат котировок нефти в диапазон $88-92/барр. в ближайшие дни ввиду нормализации геополитического фона, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. Эксперт напоминает, что нефтяные котировки во вторник заметно скорректировались,... читать дальше
.16 февраля 2022 года 10:58
Рубль может завершить торги в среду на уровне ниже 75 руб./$1, если будут признаки дальнейшего развития диалога по вопросам безопасности в Европе, полагают аналитики Sber CIB. "Благодаря снижению геополитических опасений рубль завершил второй день подряд в плюсе, закрывшись во вторник у отметки... читать дальше
.16 февраля 2022 года 10:44
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса", позитивно оценивая финансовые результаты компании за IV кв. 2021г, сообщается в обзоре банка. "Компания "Яндекс" представила сильные финансовые результаты за IV кв. 2021г, превзойдя наши и среднерыночные прогнозы... читать дальше
.16 февраля 2022 года 10:29
Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75-77 руб./$1 и на уровне 85-87 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала". "Курс российского рубля во вторник продолжил рост в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 75,31 руб. (-1,19 руб.), курс... читать дальше
.16 февраля 2022 года 10:19
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в России и США, результаты "НОВАТЭКа": - В России выйдет индекс потребительских цен за неделю; - В США Комитет ФРС США по операциям на открытом рынке опубликует... читать дальше
.16 февраля 2022 года 10:12
Возможен уход рубля ниже уровня в 75 руб./$1 на торгах в среду, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова. "Утром в среду формируется нейтральный фон для рубля: с одной стороны, азиатские индексы и фьючерсы на рынки европейских стран находятся в плюсе, а... читать дальше
.16 февраля 2022 года 09:55
роятен рост российского рынка акций на торгах в среду благодаря улучшению внешнего фона и высоким ценам на товарных рынках, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев. Индекс Мосбиржи, по оценке эксперта, может попытаться достичь отметки 3700 пунктов. Настоящее сообщение... читать дальше
.16 февраля 2022 года 09:43
Возможно снижение котировок нефти марки Brent до уровня $90 за баррель в ближайшее время, говорится в комментарии аналитиков BCS Express. "Цены на нефть во вторник скорректировались на фоне снижения геополитической напряженности в Восточной Европе. В случае дальнейшей деэскалации котировки могут... читать дальше
.16 февраля 2022 года 09:33
Котировки акций "Яндекса" обладают потенциалом роста к уровню 5000 рублей за штуку в среднесрочной перспективе, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". Поводом для столь сильного взлета стоимости акций "Яндекса" на необычно высоких торговых оборотах во вторник послужила... читать дальше
.16 февраля 2022 года 09:33
Американские фондовые индексы завершили ростом торги во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду показывают подъем. Цены на нефть умеренно снижаются в ходе торговой сессии в среду. читать дальше
.16 февраля 2022 года 09:24
Уход курса рубля ниже уровня 73 руб./$1 пока маловероятен, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Рубль продолжает укрепляться на политическом позитиве и отсутствии на бирже Банка России. В среду пара доллар/рубль будет тестировать поддержку 74,8-75... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.