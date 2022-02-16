Рубль попытается закрепиться ниже 75 руб./$1 на торгах в среду - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль будет пытаться закрепиться ниже уровня в 75 руб./$1 на торгах в среду, говорится в комментарии Банка "Санкт-Петербург".

"Рубль продолжает укрепляться на торгах в среду, другие валюты EM с утра также преимущественно укрепляются. Динамика российских активов продолжит определяться геополитическими новостями, но важной для курса будет и публикация протокола январского заседания ФРС, способная привести к укреплению доллара. В отсутствие новых негативных геополитических новостей курс пары USD/RUB в среду может продолжить снижаться и попытается закрепиться на уровнях ниже 75 руб./$1 - поддержку рублю будет оказывать фактор налогового периода", - отмечают аналитики банка.

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