Вероятен возврат котировок нефти в диапазон $88-92/барр. в ближайшие дни - ПСБ

Вероятен возврат котировок нефти в диапазон $88-92/барр. в ближайшие дни ввиду нормализации геополитического фона, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

Эксперт напоминает, что нефтяные котировки во вторник заметно скорректировались, фьючерс на Brent отступил к отметке $93,5/барр. ввиду ухода опасений относительно возможного обострения ситуации вокруг Украины. Снижение геополитической премии было несколько сдержано продолжающими поступать сообщениями о сохраняющем дефиците предложения и высоком спросе на танкеры.

Также аналитик отмечает, что Американский институт нефти (API) о продолжении сокращения запасов топлива в США на прошлой неделе, но несколько меньшими темпами, чем в самом начале февраля: запасы сырой нефти сократились на 1,1 млн барр., дистиллятов и бензина - на 546 и 923 тыс. баррелей соответственно.

"В результате утром в среду цены на нефть пытаются удержаться от развития снижения, - инвесторы перешли к ожиданию сегодняшней публикации более развернутого недельного отчета Минэнерго США, который способен определить настроения на рынке в конце дня. Мы по-прежнему считаем текущие уровни в нефти завышенными; ввиду нормализации геополитического фона склонны ожидать возврата Brent в ближайшие дни в зону $88-92/барр.", - пишет Локтюхов.

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