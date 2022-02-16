Рубль может завершить торги в среду на уровне ниже 75 руб./$1 - Sber CIB

Рубль может завершить торги в среду на уровне ниже 75 руб./$1, если будут признаки дальнейшего развития диалога по вопросам безопасности в Европе, полагают аналитики Sber CIB.

"Благодаря снижению геополитических опасений рубль завершил второй день подряд в плюсе, закрывшись во вторник у отметки 75,5 руб./$1. В среду утром укрепление рубля продолжается. Рубль может завершить день ниже 75 руб./$1, если будут признаки дальнейшего развития диалога по вопросам безопасности в Европе", - отмечают эксперты инвестбанка.

Нефть марки Brent подешевела во вторник, стабилизировавшись около $93 за баррель. Утром в среду Brent по-прежнему котируется на этой отметке, так как вышедший ночью отчёт Американского института нефти (API) указал на небольшое сокращение товарных запасов нефти, бензина и дистиллятов за неделю. По мнению аналитиков, в среду Brent, скорее всего, подешевеет до $92 за баррель, так как ожидаемая оценка товарных запасов нефти от Управления энергетической информации США может оказаться не такой благоприятной для рынка.

Российский госдолг во вторник следовал за рублём, благодаря чему доходности ОФЗ за день упали на 30 б. п. Поддержку рынку также оказало решение Минфина не проводить аукционы в эту среду. Как считают аналитики Sber CIB, потенциал дальнейшего снижения доходностей едва ли превышает 20 б. п., так как сохраняется риск, что Банк России продолжит активно повышать ставки.

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