Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Яндекса

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса", позитивно оценивая финансовые результаты компании за IV кв. 2021г, сообщается в обзоре банка.

"Компания "Яндекс" представила сильные финансовые результаты за IV кв. 2021г, превзойдя наши и среднерыночные прогнозы по выручке и EBITDA. В частности, совокупная выручка выросла на 54% г/г и достигла 110 млрд руб., что соответственно на 5% и 6% выше нашей оценки и консенсус-прогноза. Скорректированный показатель EBITDA (9,7 млрд руб.) оказался на 29% ниже результата 3К21, но существенно выше наших и рыночных ожиданий, а расчетная рентабельность по EBITDA составила 8,8%. Отчетность "Яндекса" подкрепляет нашу позитивную оценку эмитента, который должен стать одним из главных выгодоприобретателей процесса цифровизации в России. Компания подтвердила свою способность показывать высокие темпы роста, а негативное воздействие новых инвестиций на показатели рентабельности оказался не таким ощутимым, как ожидалось", - пишет аналитик Константин Белов.

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