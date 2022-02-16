Рубль будет торговаться в диапазоне 75-77 руб./$1 в среду - "Альфа-Капитал"

Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75-77 руб./$1 и на уровне 85-87 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".

"Курс российского рубля во вторник продолжил рост в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 75,31 руб. (-1,19 руб.), курс евро - 85,50 руб. (-1,21 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру среды снижается на 0,10% и составляет $93,19 за баррель. Рубль по-прежнему чувствует поддержку от сокращения геополитического риска. На открытии торгов в среду российский рубль укрепляется в парах с мировыми валютами. Российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 75-77 руб. в паре с долларом и на уровне 85-87 руб. в паре с европейской валютой", - отмечает старший трейдер Владислав Силаев.

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