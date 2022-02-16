Главные события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в России и США, результаты "НОВАТЭКа":

- В России выйдет индекс потребительских цен за неделю;

- В США Комитет ФРС США по операциям на открытом рынке опубликует протокол своего последнего заседания, также ожидается еженедельный отчёт Управления энергетической информации (EIA) по товарным запасам нефти;

- "НОВАТЭК" объявит финансовые результаты за четвёртый квартал 2021 года по МСФО.

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