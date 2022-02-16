Возможен уход рубля ниже 75 руб./$1 в среду - ПСБ

Возможен уход рубля ниже уровня в 75 руб./$1 на торгах в среду, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

"Утром в среду формируется нейтральный фон для рубля: с одной стороны, азиатские индексы и фьючерсы на рынки европейских стран находятся в плюсе, а торгующиеся валюты развивающихся рынков слегка укрепляются, с другой же, фьючерсы на Америку находятся под давлением, нефтяные котировки не демонстрируют выразительной динамики, а рубль технически уже выглядит несколько перекупленным, - пишет эксперт ПСБ. - В среду мы ожидаем выхода курса доллара в более фундаментально обоснованный диапазон при текущем страновом риске - 73-75 руб./$1 - с ориентиром на его середину. По нашим оценкам, показатель российских CDS имеет потенциал для большего снижения, а соответственно, у рубля сохраняется коридор для развития нового витка удорожания".

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