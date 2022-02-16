Вероятен рост рынка акций РФ на торгах в среду - ПСБ

Вероятен рост российского рынка акций на торгах в среду благодаря улучшению внешнего фона и высоким ценам на товарных рынках, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

Индекс Мосбиржи, по оценке эксперта, может попытаться достичь отметки 3700 пунктов.

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