Возможно снижение цены нефти до $90/барр. в ближайшее время - BCS Express

Возможно снижение котировок нефти марки Brent до уровня $90 за баррель в ближайшее время, говорится в комментарии аналитиков BCS Express.

"Цены на нефть во вторник скорректировались на фоне снижения геополитической напряженности в Восточной Европе. В случае дальнейшей деэскалации котировки могут оставаться под давлением и даже протестировать сверху круглый уровень $90 за баррель нефти марки Brent. При этом о более глубоком снижении речи пока не идет, поскольку дефицит поставок по-прежнему сохраняется и является более весомым драйвером для нефтяных цен. На среднесрочном горизонте восходящий тренд остается актуальным", - отмечают эксперты инвестиционной компании.

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