Котировки акций Яндекса обладают среднесрочным потенциалом роста к 5000 руб. - "Алго Капитал"

Котировки акций "Яндекса" обладают потенциалом роста к уровню 5000 рублей за штуку в среднесрочной перспективе, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

Поводом для столь сильного взлета стоимости акций "Яндекса" на необычно высоких торговых оборотах во вторник послужила публикация квартальных и годовых финансовых результатов эмитента по US GAAP, констатирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос. Поскольку IT-холдинг пока не платит дивидендов по причине активных вложений в рост масштабов бизнеса, все внимание инвесторов и спекулянтов приковано к динамике консолидированной выручки компании, отмечает он. По итогам 4К21 она возросла на 54% г/г, что превысило средние экспертные оценки. Годовая консолидированная выручка увеличилась на 63%, до уровня 356,2 млрд руб. Но ее годовой прирост на сопоставимой основе составил все те же 54%, как и по итогам последнего квартала. Текущий прогноз предполагает увеличение выручки группы компаний "Яндекса" до 490-500 миллиардов рублей за полный 2022 год.

"С технической точки зрения акции "Яндекса" оказались "незаслуженно" перепроданы в течение трех предыдущих месяцев. Еще до новогоднего обострения внешнеполитических угроз их цену "потянули" за собой вниз сильно подешевевшие ADR конкурирующей компании VK. Теперь же указанные бумаги имеют неплохой среднесрочный потенциал для восстановления в район 5000 рублей", - указывает Манжос.

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