Уход рубля ниже 73 руб./$1 пока маловероятен - "Алор Брокер"

Уход курса рубля ниже уровня 73 руб./$1 пока маловероятен, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль продолжает укрепляться на политическом позитиве и отсутствии на бирже Банка России. В среду пара доллар/рубль будет тестировать поддержку 74,8-75 руб./$1, а в случае пробоя целью движения станет район 73 руб./$1. Более крепким рубль мы пока не видим", - отмечает эксперт в комментарии.

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