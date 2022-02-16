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16 февраля 2022 года 09:33

Цены на нефть умеренно снижаются

Американские фондовые индексы завершили ростом торги во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду показывают подъем. Цены на нефть умеренно снижаются в ходе торговой сессии в среду.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги во вторник, прервав серию из трех снижений кряду благодаря сигналам ослабления напряженности на границе между Россией и Украиной.

Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности России продолжать диалог с Западом.

"Смягчение геополитической напряженности спровоцировало приток средств инвесторов в рисковые активы этим утром и подтолкнуло вверх фьючерсы на американские фондовые индексы", - отмечает основатель Sevens Report Research Том Эссейе.

На этих новостях цены на нефть упали более чем на 2%, что также позитивно восприняли инвесторы, опасающиеся повышенного инфляционного давления, в том числе из-за подорожавших энергоносителей.

Вслед за ценами на нефть акции Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. подешевели на 1,3%, котировки Chevron Corp. (SPB: CVX) снизились на 0,7%.

Тем временем цены производителей в США (индекс PPI) в январе подскочили на 1% относительно декабря, когда показатель увеличился на 0,4%, свидетельствуют данные министерства труда страны. В годовом выражении индекс подскочил на 9,7% после пересмотренного роста на 9,8% в декабре. Аналитики в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 0,5%, второго - на 9,1%, сообщает Trading Economics.

Кроме того, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в феврале повысился до 3,1 пункта с минус 0,7 пункта месяцем ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более существенного подъема - до 12,2 пункта.

Участники рынка также продолжают следить за отчетностью крупных компаний за четвертый квартал прошлого года и другими корпоративными новостями.

Акции Restaurant Brands International (RBI) выросли в цене на 3,6% после того, как компания, владеющая ресторанами быстрого обслуживания Burger King и Popeyеs Louisiana Kitchen, а также сетью кофеен Tim Hortons, в четвертом квартале увеличила прибыль и выручку сильнее прогнозов рынка.

Цена бумаг Marriott International (SPB: MAR), оператора крупнейшей в мире гостиничной сети, увеличилась на 5,8% благодаря новости, что компания вернулась на прибыльный уровень в четвертом квартале 2021 года.

Котировки американского производителя ветеринарных препаратов Zoetis Inc. (SPB: ZTS) повысились на 0,7%. Компания увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале прошлого года, а также дала сильный прогноз на текущий год.

Бумаги 3M Co. (SPB: MMM) подешевели на 0,4% после того, как аналитики японской финкомпании Mizuho ухудшили целевую цену для них до $170 со $180 с сохранением рекомендации "нейтрально".

Рыночная стоимость Intel Corp. (SPB: INTC) увеличилась на 1,8% на новости, что компания покупает израильского производителя чипов Tower Semiconductor Ltd. за $5,4 млрд.

Капитализация Whirlpool Corp. (SPB: WHR) выросла на 4%. Американский производитель бытовой техники одобрил 25%-ное увеличение квартальных дивидендов - до $1,75 с $1,4 на акцию и намерен выделить дополнительно $2 млрд на обратный выкуп акций.

Акции оператора системы электронных платежей MoneyGram International Inc. подскочили на 19,5% на новости, что компанию покупает инвестиционный фонд Madison Dearborn Partners LLC (MDP) за $1,8 млрд.

Лидерами роста в индексе Dow Jones стали акции разработчика программного обеспечения Salesforce.com Inc. (SPB: CRM) и самолетостроительного концерна Boeing Co. (SPB: BA), подскочившие на 3,8% и 3,6% соответственно. Кроме того, цена бумаг American Express и Nike Inc. (SPB: NKE) выросла более чем на 2,5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 1,22% и составил 34988,84 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 1,58% - до 4471,07 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 2,53% и составил 14139,76 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду показывают подъем на фоне ослабления геополитической напряженности, сообщает MarketWatch.

Американский рынок акций днем ранее завершил торги "в плюсе" на новостях об отводе российских войск от украинской границы - после снижения по итогам трех предыдущих сессий.

"Вслед за положительной динамикой Уолл-стрит восстановление аппетита к риску может продолжиться на азиатской сессии", - полагает рыночный аналитик IG в Сингапуре Йип Джун Ронг.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:23 МСК увеличился на 2,2%.

Котировки акций Bridgestone Corp. подскочили на 7,3% и выступают лидерами подъема. Производитель шин дал хороший прогноз финансовых показателей на текущий год и объявил о программе выкупа собственных акций объемом 100 млрд иен, что составляет около 3,5% находящихся в обращении бумаг.

В число лидеров роста входят также акции транспортной Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+6,4%) и производителя стальной продукции Japan Steel Works Ltd. (+6%).

Стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group повысилась на 1,8%, производителя потребительской электроники Sony - на 1%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 2,8%, автомобильной Toyota Motor - на 2%.

Между тем дешевеют бумаги нефтепроизводителя Inpex (-3,7%) и производителя цветных металлов Sumitomo Metal Mining Co. (-2,9%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 МСК поднялся на 0,5%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%.

Темпы роста потребительской и производственной инфляции в Китае продолжили замедляться в январе.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 0,9% в годовом выражении по сравнению с 1,5% в декабре. Это минимальный подъем с сентября прошлого года. Средний прогноз аналитиков оценивал инфляцию на уровне 1%, по данным Trading Economics.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в прошлом месяце увеличились на 9,1% в годовом выражении, что стало самым незначительным приростом с июля, после подъема на 10,3% в декабре. Консенсус-прогноз предполагал увеличение на 9,5%, согласно результатам опроса The Wall Street Journal.

Наиболее существенно на торгах в Гонконге дорожают акции банка BOC Hong Kong (+4,9%), автомобильных BYD Co. (+3,2%) и Geely Automobile Holdings Ltd. (+2,5%), страховщика Ping An Insurance Group (+2,6%), а также интернет-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (+2,5%) и производителя потребительской электроники Xiaomi (+2,2%).

Вслед за ценами на нефть снижаются котировки бумаг представителей нефтяной отрасли, в том числе PetroChina (-1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:17 МСК вырос на 1,9%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. повысилась на 1,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 1,1%.

Цена акций Liontown Resources Ltd. подскочила на 18% на новости о том, что производитель сырья для аккумуляторов подписал пятилетнее соглашение с американской Tesla о поставках лития.

Между тем бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подешевели соответственно на 1,8% и 0,2%.

Капитализация еще одного представителя данной отрасли Fortescue Metals Group уменьшилась на 2%. Чистая прибыль компании в первом финансовом полугодии (июль-декабрь) упала на 32% из-за повышения операционных расходов и снижения цен на железную руду. Fortescue снизила размер промежуточных дивидендов до 0,86 австралийского доллара ($0,62) с 1,47 доллара.

Цены на нефть умеренно снижаются в ходе торговой сессии в среду после резкого падения по итогам предыдущих торгов.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в среду составляет $93,16 за баррель, что на $0,12 (0,13%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $3,2 (3,32%) - до $93,28 за баррель, продемонстрировав самый существенный однодневный спад с конца ноября.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $92,04 за баррель, что на $0,03 (0,03%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов упала на $3,39 (3,6%), до $92,07 за баррель, максимально с начала года.

В центре внимания трейдеров остается конфликт России и Запада вокруг Украины. Трейдеры по-прежнему видят серьезные риски для рынка в случае эскалации конфликта вокруг Украины.

Министерство обороны РФ во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и утверждали, что Россия готовит вторжение.

Тем временем доклад Американского института нефти (API), показавшим снижение резервов топлива в США. Запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,1 млн баррелей, говорится в докладе.

Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране в 18:30 МСК.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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