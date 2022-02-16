ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Яндекса

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с прогнозной ценой на уровне 6815 рублей за штуку, сообщается в комментарии.

"Мы положительно оцениваем представленные финансовые результаты "Яндекса" за 4К21. Ожидаем, что в результате кратного увеличения товарооборота (GMV), сегмент "Яндекс.Маркет" станет генерировать меньше убытков. Смотрим с оптимизмом на будущее компании, которая постепенно переходит в фазу зрелого бизнеса, однако отметим, что некоторые опасения вызывает переоценка глобальных компаний сектора hi-tech из-за действий ФРС. Сохраняем рекомендацию "покупать", целевая цена - 6815 рублей", - указывает эксперт ПСБ Алексей Головинов.

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