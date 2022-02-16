Вероятно укрепление рубля в краткосрочной перспективе - BCS Express

Вероятно укрепление рубля по отношению к доллару в краткосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Курс пары USD/RUB в сложившихся условиях закономерно снизился во вторник. Шансы на дальнейшее снижение остаются высокими, учитывая паузу в покупках валюты со стороны ЦБ РФ, жесткую ДКП, а также высокие сырьевые цены. Ближайшая область поддержки расположена около 74,2-74,5 руб./$1. Причин для ослабления рубля в среду не просматривается. Даже дальнейшая коррекция цены на нефть вряд ли в краткосрочной перспективе помешает укреплению национальной валюты", - отмечает эксперт в комментарии.

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