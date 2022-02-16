Рубль относительно стабилен к доллару и евро на старте торгов на фоне неоднозначных внешних сигналов

Москва. 16 февраля. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в среду незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков, в том числе с нефтяных площадок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,29 - 75,48 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,3225 руб./$1 (+1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 85,465 руб./EUR1 (-3,5 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,03 коп. к уровню закрытия 15 февраля, до 79,89 рубля.

Доллар при этом оказался на 84,35 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 80,06 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен к доллару и евро на старте торгов в среду на фоне неоднозначных внешних сигналов: с одной стороны, наблюдается оптимизм инвесторов в отношении рисковых активов, с другой - некоторое давление на рубль оказывают цены на нефть, которые хоть и приостановили активное снижение, но продолжают опускаться на фоне новостей в сфере геополитики.

Последние политические заявления по итогам дискуссий политических лидеров внушают оптимизм. Канцлер Германии Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным выразил уверенность, что дипломатические возможности для деэскалации ситуации в Европе не исчерпаны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях. Лавров особо отметил недопустимость агрессивной риторики, используемой Вашингтоном и его ближайшими союзниками, призвав к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных Россией вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности.

Президент США Джо Байден заявил, что согласен с предложением российского руководства продолжить путь дипломатии в сфере безопасности. Байден также заметил, что США не считают Россию своим врагом и что у Вашингтона нет цели ее дестабилизировать.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $93,15 за баррель, что на 0,14 % ниже цены на закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $92,0 за баррель, что почти на уровне закрытия рынка 15 февраля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду утром демонстрируют положительную динамику: китайский CSI300 вырос на 0,65%, японский Nikkei 225 - на 2,09%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,29%.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги во вторник, прервав серию из трех снижений кряду благодаря сигналам ослабления напряженности на границе между Россией и Украиной. Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности России продолжать диалог с Западом. На этих новостях цены на нефть упали более чем на 2%, что также позитивно восприняли инвесторы, опасающиеся повышенного инфляционного давления, в том числе из-за подорожавших энергоносителей.

Тем временем цены производителей в США (индекс PPI) в январе подскочили на 1% относительно декабря, когда показатель увеличился на 0,4%, свидетельствуют данные министерства труда страны. В годовом выражении индекс подскочил на 9,7% после пересмотренного роста на 9,8% в декабре. Кроме того, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в феврале повысился до 3,1 пункта с минус 0,7 пункта месяцем ранее.