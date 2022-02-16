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16 февраля 2022 года 08:47

Цены рублевых корпбондов в среду не покажут существенной динамики

Москва. 16 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют существенной динамики на фоне позитивных сигналов с мировых фондовых площадок и проседающей нефти из-за локального снижения геополитической напряженности вокруг Украины и России, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Минобороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил во вторник о готовности России продолжать диалог с Западом.

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что необходимо попытаться при помощи дипломатии решить проблемы с РФ в сфере безопасности. Представитель Белого дома Джен Псаки заявила во вторник, что Вашингтон не намерен каким-либо образом побуждать Украину ко вступлению в НАТО.

Американские фондовые индексы во вторник выросли на 1,2-2,5% на новостях об отводе российских войск от украинской границы. При этом упали цены на нефть, что также позитивно восприняли инвесторы, опасающиеся повышенного инфляционного давления, в том числе из-за подорожавших энергоносителей.

Тем временем цены производителей в США (индекс PPI) в январе подскочили на 1% относительно декабря, когда показатель увеличился на 0,4%, свидетельствуют данные Минтруда страны. В годовом выражении индекс подскочил на 9,7% после пересмотренного роста на 9,8% в декабре. Аналитики в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 0,5% и второго - на 9,1%, сообщает Trading Economics.

Кроме того, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в феврале повысился до 3,1 пункта с минус 0,7 пункта месяцем ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более существенного подъема - до 12,2 пункта.

В Азии в среду также преобладает позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 0,8%, японский Nikkei 225 - на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, южнокорейский KOSPI поднялся на 1,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,3%), но умеренно "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,3%).

Нефтяной рынок утром в среду продолжает сползать вниз после отката накануне благодаря снижению опасений по поводу военного конфликта на границе России и Украины. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 06:45 МСК составила $93,05 за баррель (-0,3% и -3,3% накануне), мартовский фьючерс на WTI стоит $91,97 за баррель (-0,1% и -3,6% во вторник).

Минобороны РФ во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и утверждали, что Россия готовит вторжение.

РФ является одним из крупнейших производителей нефти в мире, добыча в стране составляет порядка 11,2 млн б/с, напоминает Trading Economics. Потенциальные перебои поставок из России могут поднять цены на это топливо до $100 за баррель и выше, предупреждают аналитики.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 2 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,065 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,709 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост в рамках коррекции благодаря снижению геополитических рисков.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 февраля вырос на 0,14% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,02 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,16%, поднявшись до 727,67 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс-001P-12" (+1,28%), "АФК Система-1P-19" (+0,98%) и "ГТЛК-001Р-03" (+0,92%), а в лидерах снижения - облигации "Уралкалий ПБО-06-Р" (-0,6%), "ВЭБ.РФ-001Р-21" (-0,26%) и "ФСК ЕЭС БО-03" (-0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) полностью разместила 6-летние облигации серии БО-П11 объемом 20 млрд рублей с офертой через 3 года по ставке в размере 12,7% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 13,1% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 10 февраля. Спрос более чем вдвое превысил предложение, что позволило увеличить первоначальный объем с 12 млрд рублей до 20 млрд рублей.

Коллекторское агентство ООО "АйДи Коллект" (ID Collect, входит в международную финтех-группу IDF Eurasia) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций 2-й серии объемом 800 млн рублей на уровне 16,5% годовых. Размещение облигаций начнется 16 февраля. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По займу будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.

ООО "Сибэнергомаш - БКЗ" 17 февраля начнет размещение дебютных трехлетних облигаций 1-й серии объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов, купоны квартальные. Заем будет размещен по закрытой подписке и предназначен для квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента.

Тойота банк начинает премаркетинг выпуска 3-летних облигаций серии БО-001P-05 объемом 5 млрд рублей. Дата размещения и ориентир ставки 1-го купона будут объявлены позже. По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V., которая является 100%-ным дочерним обществом Toyota Financial Services Corporation. В предыдущий раз банк выходил на публичный долговой рынок в октябре 2020 года с выпуском 3-летних облигаций на 5 млрд рублей по ставке 5,9% годовых.

"Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установил ставку 11-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 10,5% годовых. Выпуск 001Р-02 был размещен в марте 2017 года объемом 5 млрд рублей на 10 лет. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 12,75% годовых. Ставки 3-4 купонов были установлены на уровне 9,85%, 5-6-го - на уровне 10,45%, 7-8-го - 8,65%, 9-10-го - 7,5% годовых. Купоны менялись после ежегодных оферт начиная с марта 2018 года. Исполнение последней оферты по выпуску запланировано на 3 марта.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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