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15 февраля 2022 года 19:42

Рубль вечером продолжает уверенно укрепляться к доллару и евро благодаря снижению геополитической напряженности

Москва. 15 февраля. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером: несмотря на обвал цен на нефть, рубль продолжает заметно подрастать к бивалютной корзине благодаря ослаблению геополитической напряженности и в надежде на продолжение деэскалации ситуации вокруг Украины.

Курс доллара США составил 75,65 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,11 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,87 руб./EUR1, подешевев на 84,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 99,19 копейки - до 80,25 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает активно укрепляться к доллару и евро на вечерних торгах благодаря снижению геополитической напряженности и в надежде на продолжение деэскалации ситуации вокруг Украины. Рынок внимательно анализирует все поступающие новости на эту тему, в частности, об итогах первой встречи нового канцлера Германии Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина, которая состоялась в Кремле.

Так, президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, что Россия не хочет войны. "По поводу того, хотим мы этого или нет (войны в Европе - ИФ). Конечно, нет! Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которых должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну", - сказал глава государства.

Расширения НАТО не планируется, эта тема не обсуждается, в свою очередь, сообщил на пресс-конференции немецкий канцлер. "Расширение не планируется, оно не обсуждается, его нет на повестке дня. Все это знают", - сказал Шольц.

Россия продолжит диалог с США и НАТО по вопросам безопасности, есть шанс выработать неплохой пакетный результат, между тем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау. По его словам, президент Путин в целом одобрил ответ России США и НАТО по гарантиям безопасности, этот ответ вскоре будет доработан и передан НАТО и США.

В Североатлантическом альянсе пока не получили ответного письма от России на тему гарантий безопасности, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Нет, мы не получили ответа России. Еще нет. Мы будем рады этому (предстоящему) ответу. Мы направили им в январе наши содержательные предложения", - сказал Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Брюсселе в канун совещания министров обороны стран альянса 16-17 февраля. Он пояснил, что речь шла о двух письмах - США и НАТО. "Это список тем, которые мы готовы обсуждать с Россией: контроль над вооружениями, ракеты, транспарентность военной деятельности и т.д. ", - добавил генсек.

США намерены убедиться, что заявления РФ об отводе части сил от границы с Украиной соответствуют действительности, заявила постпред США при НАТО Джулиан Смит. "Нам нужно будет это проверить", - сказала она на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Москвы о завершении части учений близ Украины. По словам американского дипломата, "у нас будет больше информации на этот счет через день-два".

В первой половине дня рынок позитивно оценил заявление министерства обороны России, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и утверждали, что Россия готовится напасть на Украину.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев, во вторник рубль продолжил показывать высокие уровни волатильности: если утром рос доллар, то сообщения Минобороны РФ о начале отвода ряда российских войск после учений привели уже к укреплению рубля. "Впрочем, геополитическое напряжение в целом сохраняется, и рубль к вечеру несколько растерял прирост середины дня. Помимо геополитического фона, в ближайшие дни на динамику рубля будут влиять также ожидания рынка по жесткости действий ФРС - в частности, завтра инвесторы будут оценивать протокол январского заседания регулятора. Тем не менее определяющими для рубля останутся геополитические новости, и на этой неделе на российском рынке, вероятно, сохранится высокая волатильность", - подчеркнул Григорьев.

"Локальный валютный рынок остается прикованным к новостям с геополитического фронта и демонстрировал во вторник разнонаправленную динамику. Так, в первой половине дня доллар и евро возобновили укрепление, впоследствии были вынуждены отступить, а к вечеру снова улучшили позиции. (. . .) В целом рубль к вечеру сохранял плюс в паре с долларом более чем на 1%, что представляло собой наилучшую динамику среди валют-аналогов по развивающимся рынкам. На глобальных рынках индекс доллара снижался на 0,3-0,4%, а котировки марки Brent теряли более 4%, однако динамика внешних индексов почти не оказывала влияния на ход торгов локального валютного рынка. Дальнейшее развитие событий на рынке РФ будет всецело зависеть от геополитического сценария, поэтому в ближайшее время нельзя исключать как новых максимумов, так и минимумов по доллару и евро с начала текущего года", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок усилили снижение во вторник вечером после скачка накануне, вызванного опасениями эскалации конфликта вокруг Украины.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 4,46% - до $92,18 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на 4,85% - до $90,83 за баррель.

В понедельник обе марки подорожали более чем на 2%.

Россия является одним из крупнейших производителей нефти в мире, добыча в стране составляет порядка 11,2 млн баррелей в сутки, напоминает Trading Economics. Потенциальные перебои поставок нефти из РФ могут поднять цены на это топливо до $100 за баррель и выше, предупреждают аналитики.

Тем временем страны ОПЕК+ по-прежнему не могут увеличить свою добычу до согласованных уровней. На прошлой неделе эксперты Международного энергетического агентства оценили недопоставку нефти на глобальный рынок со стороны расширенного альянса в 900 тыс. баррелей в сутки.

Банк России во вторник, 15 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 476,6 млрд рублей (при лимите 2,11 трлн рублей и спросе 1 трлн 476,6 млрд рублей) в среднем по ставке 8,47% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 8 февраля, банки разместили 1 трлн 234,7 млрд рублей (при лимите 2,19 трлн рублей и спросе 1 трлн 234,7 млрд рублей) в среднем по ставке 8,46% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 16 февраля на 41,02 копейки, до 76,166 руб./$1, и уменьшил курс евро на 57,95 копейки, до 86,2656 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 1,0717 рубля по отношению к понедельнику и составил 75,7464 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 1,0551 рубля и составил 75,7699 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $6 млрд 287,176 млн, из которых $1 млрд 310,658 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 976,518 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 95,71 копейки, до 86,0819 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 89,28 копейки, подешевев до 86,0181 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR967,97 млн, из которых EUR315,605 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR652,365 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли во вторник в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялась на 8 базисных пунктов (б.п.) каждая - до 9,54% и 9,73% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц выросла на 11 б.п. - до 10,01% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 8 б.п. - до 10,51% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 6 б.п. - до 10,7% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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