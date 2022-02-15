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15 февраля 2022 года 19:26

Рынок акций РФ во вторник превысил 3600п по индексу Мосбиржи благодаря ослаблению геополитической напряженности

Москва. 15 февраля. Рынок акций РФ во вторник вырос благодаря ослаблению геополитической напряженности вокруг Украины после заявлений российского руководства о готовности продолжать диалог с Западом относительно гарантий безопасности, а также отводу войск РФ от украинских границ; индекс Мосбиржи отыграл рубеж 3600 пунктов, при этом в лидерах роста выступили акции финансовых компаний.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 3600,29 пункта (+3,4%), индекс РТС - 1498,04 пункта (+5,05%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 13,7%.

Доллар упал до 75,73 руб./$1 (-1,03 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+13,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+10,2%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+6,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+5,7% и +5,3% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+4,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+4,9%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+4,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+3,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+3,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,1% и +1,1% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,6%), "Московской биржи" (+1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%).

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонного разговора условились о продолжении контактов между официальными лицами двух стран по различным направлениям, сообщил накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило во вторник, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования.

Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия хочет решить вопрос, связанный с вступлением Украины в НАТО, сейчас, в ходе переговорного процесса, обещание ее не принимать РФ не устраивает. Также Москва не допустит безосновательного затягивания переговоров по гарантиям безопасности, так как за это время Запад может предпринять шаги, которые ухудшат положение России, отметил Путин.

По словам старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, рынок акций во вторник выкупал предыдущие продажи благодаря улучшению геополитической обстановки - инвесторы с оптимизмом восприняли новости, что подразделения Западного и Южного военного округов РФ завершили учения и возвращаются в пункты базирования.

Тем временем, индекс цен производителей в США в январе вырос на 1,0% к декабрю, что оказалось выше ожиданий на уровне 0,5%, после декабрьского прироста на 0,2%. Таким образом, ценовое давление в США продолжает усиливаться, что является негативом для фондовых активов.

Как отмечает инвестиционный стратег "ВТБ Мои инвестиции" Станислав Клещев, позитивные новости геополитической повестки способствовали возвращению индекса РТС к уровням середины прошлой недели. Восстановление ценовых отметок акций обнадеживает, но для возвращения инвесторов к активным покупкам необходимо снижение волатильности и преодоление рынком важных технических уровней. Индекс РТС пока остается ниже своей 50-дневной скользящей средней (район 1520 пунктов - прим. ИФ) - преодоление этой отметки может стать ранним сигналом для активизации покупок, считает эксперт.

Руководитель отдела управление акциями "Сбер управление активами" Евгений Линчик также отмечает, что рынок акций отскочил вверх на фоне улучшения внешней конъюнктуры. Оптимизма добавляют расхождения мнения голосующих членов ФРС в отношении подъема ключевой ставки в марте. Для рынка нефти в ближайшее время основными рисками останутся новостной фон вокруг ситуации в Восточной Европе, а также вопрос о заключении ядерной сделки с Ираном.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников отмечает, что на снижение геополитической напряженности отреагировали позитивом не только российский рынок акций, но и внешние площадки. Объемы торгов в отдельных "фишках" и на валютном рынке были высокими, что указывает на оживление интереса глобальных инвесторов к отечественным активам.

Стоимость страховочных контрактов CDS от дефолта России остается неоправданно высокой. Ее дальнейшее снижение может позволить индексу МосБиржи продолжить свое восстановление в направлении зоны 3700-3900 пунктов, которая выглядит более справедливой при текущей конъюнктуре рынка нефти, считает аналитик.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, позитивом для рынка акций РФ стало сообщение Минобороны РФ о том, что подразделения Западного и Южного военных округов во вторник начинают возвращение с учения в пункты базирования. Сокращение рисков военной эскалации конфликта вокруг Украины оказало поддержку рынку акций РФ и вызвало нисходящую коррекцию нефтяных цен.

Кроме того, состоявшаяся в понедельник встреча совета управляющих ФРС не преподнесла каких-то неприятных неожиданностей для рынков. Доходности 10-летних гособлигаций США во вторник вновь подскочили выше 2% годовых, но инвесторы пока не замечают этих неблагоприятных сигналов.

Если фактор геополитики не даст новых негативных сигналов, российские индексы МосБиржи и РТС могут проверить на прочность ближайшие технические препятствия 3614 и 1522 пунктов соответственно, полагает Бабин.

Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов (австралийский ASX Australia просел на 0,6%, японский Nikkei 225 - на 0,8%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%, южнокорейский KOSPI снизился на 1%), но благодаря сигналам ослабления напряженности на границе между Россией и Украиной растут фондовая Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,9-1,9%) и Штаты (основные индексы растут на 1,3-2%).

Нефть во вторник корректируется вниз после обновления максимумов с сентября 2014 года. Сигналы роста сланцевой добычи в США и ожидания возврата иранской нефти на рынок несколько ослабили опасения инвесторов в отношении потенциального дефицита сырья.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $92,3 за баррель (-4,3% +2,2% накануне), мартовская цена WTI - $90,99 за баррель (-4,7% и +2,5% в понедельник).

Как сообщило в понедельник Минэнерго США, добыча нефти в Пермском бассейне в январе превысила 5 млн б/с, побив рекорд третий месяц подряд.

На прошлой неделе советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с заявлением, что Россия имеет возможность напасть на Украину, не дожидаясь завершения Олимпиады в Пекине. В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России продолжать диалог с Западом. При этом Штаты объявили о временном переносе американского посольства из Киева во Львов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+39,9%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+37,5% и +39,7% "префы"), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+10,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+10,5%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+9,2%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC), Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (+6,4%), бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+6,2%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+6%), акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+5,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-4,6%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-3,9%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-2,4%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 205,24 млрд рублей (из них 64,62 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 29,63 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 22,94 млрд рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: /Финмаркет/
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