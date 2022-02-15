Цены евробондов РФ во вторник подросли на фоне снижения геополитических рисков, пятилетний CDS опустился до 219 пунктов

Москва. 15 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник заметно подросли благодаря снижению геополитической напряженности вокруг России. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, умеренно снизились в цене, что в итоге привело к существенному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. Стоимость пятилетней страховки от дефолта (CDS) на российский госдолг снизилась за день на 20 базисных пунктов - до 219 пунктов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 113 базисных пунктов по отношению к закрытию понедельника и составила 107,68% от номинала, что соответствует доходности 4,06% годовых (снижение на 47 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась на 4 базисных пункта по отношению к 14 февраля и составила 101,8% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта, до 1,68% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился за день на 49 пунктов, составив 238 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 308 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 116,89% от номинала (доходность снизилась на 21 базисный пункт - до 4,63% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 268 базисных пунктов - до 112,61% от номинала (доходность снизилась на 19 базисных пунктов и составила 4,65% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 137 базисных пунктов - до 103,29% от номинала (доходность снизилась на 35 пунктов, до 3,91% годовых), а самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 45 базисных пунктов, до 103,91% от номинала (его доходность снизилась на 29 пунктов и составила 2,34% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 320 базисных пунктов, подорожав до 107,52% от номинала (доходность снизилась на 21 базисный пункт и составила 4,74% годовых), выпуск с погашением в 2027 году вырос в стоимости на 127 базисных пунктов, до 101,39% от номинала (доходность снизилась на 26 базисных пунктов - до 3,96% годовых).

"Российские еврооблигации сегодня продемонстрировали позитивную ценовую динамику, в результате которой доходность евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась на 25 базисных пунктов - до 4,2% годовых. Рынок позитивно отреагировал на снижение геополитических рисков, произошедшее на новостях о завершении учений российских войск и их отводе в места постоянной дислокации. Это привело к снижению стоимости пятилетних CDS на российский долг на 20 базисных пунктов - до 219 пунктов. В целом же на глобальном долговом рынке отмечалась нейтральная динамика, изменения доходностей не превышали "плюс-минус" 5 базисных пунктов. Процентные ставки десятилетних US Treasuries выросли за день на 5 базисных пунктов, до 2,04% годовых. Глобальные инвесторы негативно отреагировали на публикацию в США данных о промышленной инфляции в январе, которая оказалась выше прогнозов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

Цены производителей в США (индекс PPI) в январе подскочили на 1% относительно декабря, когда показатель увеличился на 0,4%, свидетельствуют данные министерства труда страны. В годовом выражении индекс подскочил на 9,7% после пересмотренного роста на 9,8% в декабре. Аналитики в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 0,5% и второго - на 9,1%.

Как сообщило во вторник Минобороны РФ, Вооруженные силы России завершили ряд учений, при этом уже 15 февраля подразделения южного и западного военных округов начнут возвращение в пункты постоянной дислокации после учений.