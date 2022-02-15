Инвестбанк Синара рекомендует покупать акции General Motors с целью $65

"Инвестиционный банк Синара" рекомендует покупать акции General Motors с целевой ценой $65 за штуку, что предполагает потенциал роста 34% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале банка.

"Котировки General Motors, одного из крупнейших производителей автомобилей в мире, с начала января 2022г упали на 15%, в то время как индекс S&P 500 снизился всего на 8%. Мы считаем, что инвесторы чрезмерно негативно оценили влияние распространения нового варианта COVID-19 "омикрон" на бизнес компании. Рынок недооценивает General Motors и перспективы, открывающиеся перед компанией в связи с переходом к реализации новой стратегии, где основной задачей ставится разработка электромобилей. Помимо этого, инвесторы, по нашему мнению, не в полной мере учитывают потенциал сегмента беспилотного транспорта Cruise. Мы начинаем анализ General Motors с целевой цены $65 за акцию, которая предполагает 34%-ный потенциал роста от текущих уровней", - пишут аналитики Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

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