Валютный рынок РФ остается во власти геополитики - "Велес Капитал"

Дальнейшее развитие событий на валютном рынке РФ будет всецело зависеть от геополитического сценария, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

"Локальный валютный рынок остается прикованным к новостям с геополитического фронта и демонстрирует во вторник разнонаправленную динамику. Так, в первой половине дня доллар и евро возобновили укрепление, впоследствии были вынуждены отступить, а к вечеру снова улучшили позиции. В частности, пара доллар/рубль сначала поднималась выше 76,75 руб./$1, во второй половине дня корректировалась ниже 75,15 руб./$1, а ближе к окончанию рабочего дня вновь подбиралась к отметке в 76 руб./$1. В целом рубль к вечеру сохранял плюс в паре с USD более чем на 1%, что представляло собой наилучшую динамику среди валют-аналогов по развивающимся рынкам. На глобальных рынках индекс доллара снижался на 0,3-0,4%, а котировки марки Brent теряли около 3,8%, однако динамика внешних индексов почти не оказывала влияния на ход торгов локального валютного рынка", - отмечает эксперт.

На взгляд Кравченко, дальнейшее развитие событий на рынке РФ будет всецело зависеть от геополитического сценария, поэтому в ближайшее время нельзя исключать как новых максимумов, так и минимумов по доллару и евро с начала текущего года.

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