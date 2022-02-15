Возможно сохранение среднесрочного тренда на рост цены золота - BCS Express

Возможно сохранение среднесрочного тренда на рост цены золота, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Золото только что завершило семь успешных торговых сессий, цена достигла 9-месячного максимума и пошла на коррекцию. Основной фон неизменный: в пользу роста играет долларовая инфляция, в пользу снижения давит ожидаемый рост ставки и доходностей по бондам США. Дополнительный импульс золото, как и нефть, получило из-за событий вокруг Украины, поэтому некоторая разрядка привела к откату цены на металл. Есть высокая вероятность, что среднесрочный тренд в пользу роста драгметалла сохранится. Он по традиции может подтягивать за собой серебро", - отмечает эксперт в комментарии.

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