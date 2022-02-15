Возможно снижение котировок нефти к $90,5/барр. - "Велес Капитал"

Возможно коррекционное снижение котировок нефти марки Brent к уровню $90,5 за баррель, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине сессии в РФ отступили от максимумов с 2014 года и перешли к коррекции, проверяя на прочность поддержки $93 и $92 за баррель соответственно. Причиной разворота на рынке стало ослабление геополитической напряженности, уменьшающее риски перебоя с поставками из России. Закрепление ниже указанных поддержек может предвещать развитие коррекционного снижения с перспективой движения в район $90,5 и $89 за баррель соответственно", - отмечает эксперт.

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