"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Capgemini

"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций французской IT-компании Capgemini на фоне соответствующего ожиданиям отчета эмитента за четвертый квартал и полный 2021 год с прогнозной ценой 264,18 евро за штуку на декабрь 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Потенциал роста с текущих уровней составляет 37%, отмечает аналитик Ксения Лапшина.

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