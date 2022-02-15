Рубль днем уверенно растет к доллару и евро на признаках снижения геополитической напряженности

Москва. 15 февраля. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль растет к бивалютной корзине в надежде на снижение геополитической напряженности и продолжение деэскалации ситуации вокруг Украины.

Курс доллара США составил 75,42 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,34 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,57 руб./EUR1, подешевев на 1,16 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,26 рубля - до 79,99 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 16 февраля на 41,02 копейки, до 76,166 руб./$1, и уменьшил курс евро на 57,95 копейки, до 86,2656 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро на дневных торгах в надежде на снижение геополитической напряженности после того, как министерство обороны России сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и утверждали, что Россия готовится напасть на Украину.

Рынок также внимательно следит за первой встречей нового канцлера Германии Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина, которая началась в Кремле. Перед началом встречи российский президент заявил, что значительная часть переговоров будет посвящена ситуации с безопасностью в Европе, и выразил заинтересованность услышать соответствующие оценки своего собеседника.

Ожидается, что Путин и Шольц также обсудят украинскую проблематику и реализацию проекта "Северный поток 2".

Россия продолжит диалог с США и НАТО по вопросам безопасности, есть шанс выработать неплохой пакетный результат, между тем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау. По его словам, президент Путин в целом одобрил ответ России США и НАТО по гарантиям безопасности, этот ответ вскоре будет доработан и передан НАТО и США.

Цены на нефть эталонных марок резко снижаются во вторник после скачка накануне, вызванного опасениями эскалации конфликта вокруг Украины.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 3,13% - до $93,46 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на 3,43% - до $90,29 за баррель.

В понедельник обе марки подорожали более чем на 2%.

Россия является одним из крупнейших производителей нефти в мире, добыча в стране составляет порядка 11,2 млн баррелей в сутки, напоминает Trading Economics. Потенциальные перебои поставок нефти из РФ могут поднять цены на это топливо до $100 за баррель и выше, предупреждают аналитики.

Тем временем страны ОПЕК+ по-прежнему не могут увеличить свою добычу до согласованных уровней. На прошлой неделе эксперты Международного энергетического агентства оценили недопоставку нефти на глобальный рынок со стороны расширенного альянса в 900 тыс. баррелей в сутки.

"Российская валюта прервала падение, не позволив доллару закрепиться над уровнем 77 рублей, достигнутым в понедельник. Сегодня пара "доллар-рубль" продолжает отступление, двигаясь в направлении отметки 75 руб./$1 на общем отступлении негативных тенденций на мировых рынках. Инвесторы уклоняются от решительных покупок высокодоходных активов, но и бегства от рисков сейчас не наблюдается. Признаки спада геополитической напряженности вокруг Украины ослабляют давление на "россиянина", который может еще сильнее укрепиться в течение дня, если встреча лидеров России и Германии пройдет в позитивном ключе (насколько это возможно, учитывая сложившиеся обстоятельства)", - полагает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Мы полагаем, что рубль будет медленно восстанавливаться, поскольку есть признаки, что продолжаются дипломатические дискуссии о выходе из текущего геополитического кризиса. Кроме того, поддержку рублю оказывает пауза в покупках валюты Центробанком. Тем не менее рыночные настроения остаются неустойчивыми и волатильность, вероятно, будет высокой", - говорит аналитик Sberbank CIB Игорь Рапохин.

Банк России во вторник, 15 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 476,6 млрд рублей (при лимите 2,11 трлн рублей и спросе 1 трлн 476,6 млрд рублей) в среднем по ставке 8,47% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 8 февраля, банки разместили 1 трлн 234,7 млрд рублей (при лимите 2,19 трлн рублей и спросе 1 трлн 234,7 млрд рублей) в среднем по ставке 8,46% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли во вторник в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялась на 8 базисных пунктов (б.п.) каждая - до 9,54% и 9,73% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц выросла на 11 б.п. - до 10,01% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 8 б.п. - до 10,51% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 6 б.п. - до 10,7% годовых.