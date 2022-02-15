BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций "Яндекса", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Яндекс" представил позитивные результаты по итогам IV квартала 2021 года. Представленные прогнозы должны быть восприняты рынком с оптимизмом, темпы роста выручки ожидаются вблизи 38-40%, то есть выше чем в последние годы (за исключением разового скачка в 2021 году). Долгосрочные ожидания по акциям "Яндекса" позитивные. Компания остается качественной историей роста с перспективами дальнейшего расширения масштабов бизнеса. В краткосрочной перспективе волатильность в бумагах будет оставаться повышенной. При стабилизации сентимента бумаги могут восстанавливаться быстрее рынка из-за высокого бета-коэффициента", - отмечает эксперт Дмитрий Пучкарев.

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